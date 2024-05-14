Аварийные отключения света связаны со значительным ростом потребления - Укрэнерго

Отключение населения от электроэнергии в аварийном порядке связано с ростом потребления, с которым энергосистема не смогла справиться, пояснил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает УНН.

Детали

Сегодня просто увеличение потребления было таким, что энергосистема не могла справиться, не хватило импорта и не хватило ограничения промышленности, чтобы сбалансироваться, поэтому нужно было привлечь и население к этим графикам сказал Кудрицкий в эфире национального телемарафона Единые новости во вторник вечером.

Он добавил, что на повышение потребления могли повлиять обогреватели, а также в целом вечером оно растет после возвращения людей с работы.

По его словам, аварийные отключения коснулись около 10% бытовых потребителей Украины.

До 10% потребителей временно отключены от энергопитания до конца суток во всех областях. Проблема заключается не в том, что в какую-то область нельзя доставить электричество, а в том, что не хватает совокупной мощности электростанций для того, чтобы покрыть потребление, а для покрытия дефицита не хватает импорта. Каждая область несет солидарное бремя отключений отметил глава "Укрэнерго".

Напомним,

14 мая с 21.00 до 24.00 по всей Украине должны применяться графики аварийных отключений для населения. Впрочем, по состоянию на 22:30 свет начал появляться, в частности, в Киеве. Ранее "Укрэнерго", Минэнерго и операторы системы распределения призвали к крайне экономному потреблению э/э в пиковые вечерние часы ориентировочно с 18:00 до 22-23:00.

Около 10% потребителей: насколько масштабны отключения света в Киеве