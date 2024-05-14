Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
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И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
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У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
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Около 10% потребителей: насколько масштабны отключения света в Киеве
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На Львовщине вводят графики почасового отключения света
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Взрывы снова раздаются в Харькове - СМИ
Электромобили, аккумуляторы и чипы: Байден повысил пошлины на импорт китайских товаров
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Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии
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Около 10% потребителей: насколько масштабны отключения света в Киеве
В Киеве наблюдаются незначительные перебои в электроснабжении, которые затрагивают около 10% потребителей, примерно до 23:00 из-за значительного дефицита в энергосистеме Украины, вызванного масштабными повреждениями украинских электростанций в результате вражеского ракетного обстрела.
Во всех регионах страны: Укрэнерго сегодня вводит контролируемые аварийные отключения с 21:00 до 24:00
Укрэнерго вынуждено ввести сегодня с 21:00 до 24:00 контролируемые аварийные отключения электроэнергии во всех регионах Украины из-за значительного дефицита электроэнергии, вызванного российскими обстрелами и увеличением потребления из-за похолодания.
На Львовщине вводят графики почасового отключения света
В связи с массовыми атаками на объекты критической инфраструктуры и дефицитом электроэнергии во Львовской области будут введены почасовые графики отключения электроэнергии.
В Киеве экстренные отключения электроэнергии - YASNO
В ряде районов столицы частично исчез свет. Как сообщает YASNO, применены экстренные отключения электроэнергии.
"Трудное, но необходимое решение": Блинкен о мобилизации в Украине
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что мобилизация в Украине является сложной, но необходимой, заверил в дальнейшей поддержке со стороны США и международного сообщества и заявил о цели приближения Украины к НАТО.
Взрывы снова раздаются в Харькове - СМИ
В Харькове звучат взрывы. Жителей просят идти в укрытия и не снимать работу ПВО.
Электромобили, аккумуляторы и чипы: Байден повысил пошлины на импорт китайских товаров
США повысили тарифы на китайский импорт на сумму 18 миллиардов долларов, включая полупроводники, батареи, солнечные панели, электромобили, сталь, алюминий и медицинское оборудование, причем некоторые тарифные ставки выросли более чем втрое, чтобы противостоять недобросовестной торговой практике Китая.
В Букингемском дворце представили первый официальный портрет короля Чарльз III после коронации
Первый официальный портрет короля Карла III после его коронации - масляная картина высотой 8 футов, на которой монарх изображен в форме Уэльской гвардии с мечом и бабочкой, - был представлен в Букингемском дворце.
Ударные подразделения "Армии дронов" уничтожили более полутора сотен опорных пунктов россиян
За прошедшую неделю ударные подразделения "Армии беспилотников" уничтожили более 100 российских оккупантов и 154 опорных пункта, в том числе 40 единиц бронетехники, 133 грузовика, 20 танков, 18 самоходных артиллерийских установок, 51 пушку, 1 зенитную установку, 16 единиц радиотехнических средств и 6 реактивных систем залпового огня.
На митинге против закона об иноагентах в Тбилиси задержали 13 человек
Сотрудники МВД Грузии задержали 13 протестующих во время митинга в Тбилиси против закона об иностранных агентах, обвинив их в неповиновении и нарушении общественного порядка.