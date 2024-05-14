Около 10% потребителей: насколько масштабны отключения света в Киеве

В Киеве объемы отключений незначительны, около 10% потребителей. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко и добавил, что отключения будут задействованы ориентировочно до 23-00 этих суток, передает УНН.

После ракетных ударов врага по энергогенерирующим объектам в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит. Причина - масштабные повреждения украинских электростанций, из-за которых они не могут производить столько же электроэнергии, как до атаки. В связи с этими причинами и увеличением потребления (из-за прохладной погоды) в Киеве вводятся графики аварийных отключений, в том числе и для населения. Объемы отключений незначительны, около 10% потребителей. Отключения будут задействованы ориентировочно до 23-00 этих суток - сообщил Попко.

По его словам, для промышленных потребителей так же есть ограничения.

Председатель КГВА напомнил, что ограничение потребления это необходимая мера для сохранения стабильности энергосистемы.

"Пожалуйста, еще раз прошу всех экономить электроэнергию! Каждый выключенный электроприбор - это весомый вклад в стабильность и восстановление нашей энергосистемы!" - резюмировал Попко.

Во всех регионах страны: Укрэнерго сегодня вводит контролируемые аварийные отключения с 21:00 до 24:00