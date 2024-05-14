Близько 10% споживачів: наскільки масштабні відключення світла у Києві
Київ • УНН
У Києві спостерігаються незначні перебої в електропостачанні, які зачіпають близько 10% споживачів, приблизно до 23:00 через значний дефіцит в енергосистемі України, спричинений масштабними пошкодженнями українських електростанцій внаслідок ворожого ракетного обстрілу.
У Києві обсяги вілключень незначні, близько 10% споживачів. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко і додав, що відключення будуть задіяні орієнтовно до 23-00 цієї доби, передає УНН.
Після ракетних ударів ворога по енергогенеруючих обʼєктах в енергосистемі України зберігається значний дефіцит. Причина - масштабні пошкодження українських електростанцій, через які вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до атаки. В звʼязку із цими причинами та збільшенням споживання (через прохолодну погоду) в Києві вводяться графіки аварійних відключень, в тому числі і для населення. Обсяги вілключень незначні, близько 10% споживачів. Відключення будуть задіяні орієнтовно до 23-00 цієї доби
За його словами, для промислових споживачів так само є обмеження.
Голова КМВА нагадав, що обмеження споживання це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми.
"Будь ласка, ще раз прошу усіх економити електроенергію! Кожен вимкнений електроприлад - це вагомий внесок в стабільність та відновлення нашої енергосистеми!" - резюмував Попко.
В усіх регіонах країни: Укренерго сьогодні запроваджує контрольовані аварійні відключення з 21:00 до 24:00 14.05.24, 21:52 • 39945 переглядiв