Укрэнерго продлил аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей

В среду, 15 мая, с 6:40 до 09:00 часов диспетчерский центр "Укрэнерго" применил контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго, передает УНН.

Детали

По информации, энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Причина - увеличение дефицита электроэнергии вследствие роста потребления из-за похолодания на фоне последствий российских обстрелов.

Также 15 мая с 00:00 до 24:00 для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

Аварийные отключения света связаны со значительным ростом потребления - Укрэнерго