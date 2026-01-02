Пьяные расшатали лифт: во Львове 19-летний парень упал в шахту

Во Львове трое молодых людей в нетрезвом состоянии застряли в лифте жилого дома, а во время самостоятельной попытки выбраться один из них упал в лифтовую шахту и получил травмы. Об этом сообщает Львовский городской совет, передает УНН.

Сегодня около 4:00 утра в жилом доме на ул. Миколайчука, 5, в лифте находились трое молодых мужчин. По словам специалистов "Львовсвет", компания начала расшатывать кабину, из-за чего сработала система защиты и лифт остановился. Вместо того, чтобы дождаться помощи, компания решила самостоятельно выбраться, поэтому разломала двери кабины и двери в лифтовую шахту на уровне 5 этажа - говорится в сообщении.

Во Львове более 20 человек застряли в лифтах во время аварийных отключений света

При попытке покинуть лифт 19-летний парень упал в шахту и получил травмы, в частности, переломы. Достав молодого человека, спасатели передали его медикам скорой помощи.

По информации ГСЧС и полиции, мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. В Шевченковской райадминистрации сообщили, что жалоб на работу этого лифта ранее не поступало. Лифт введен в эксплуатацию в 1977 году, а в 2017-м его капитально отремонтировали и заменили основные узлы - сообщает Львовский городской совет.

В Департаменте жилищного хозяйства напоминают, в случае остановки лифта необходимо оставаться в кабине и вызывать аварийную службу или ГСЧС. Самостоятельные попытки выбраться могут привести к тяжелым травмам или даже гибели.