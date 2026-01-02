Пьяные расшатали лифт: во Львове 19-летний парень упал в шахту

$42.170.18
49.550.24
ukenru
09:17 • 4886 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
08:34 • 10546 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 47985 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 74270 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 57828 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 53613 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 177353 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 172949 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 56943 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 47235 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3.8м/с
73%
738мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Международный аэропорт в Йемене приостановил работу на фоне углубления кризиса между Саудовской Аравией и ОАЭ2 января, 02:37 • 10778 просмотра
Готовят преемницу: дочь Ким Чен Ына впервые посетила государственный мавзолей2 января, 03:34 • 12937 просмотра
Почти половина американцев не одобряют действия Трампа по войне в Украине - опрос2 января, 04:31 • 10334 просмотра
Спикер парламента Чехии выступил с антиукраинской речью: реакция посла Украины не заставила себя ждать07:50 • 15075 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex09:26 • 8792 просмотра
публикации
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex09:26 • 8846 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 35597 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 53230 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 177367 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 100060 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Илон Маск
Масуд Пезешкиан
Прокудин Александр Сергеевич
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Европа
Иран
Реклама
УНН Lite
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 32069 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 40815 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 41161 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 100060 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 39696 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Шахед-136
Золото

Пьяные расшатали лифт: во Львове 19-летний парень упал в шахту

Киев • УНН

 • 1390 просмотра

Во Львове трое нетрезвых мужчин застряли в лифте, один из них упал в шахту и получил травмы. Инцидент произошел около 4:00 утра в жилом доме на ул. Миколайчука, 5.

Пьяные расшатали лифт: во Львове 19-летний парень упал в шахту

Во Львове трое молодых людей в нетрезвом состоянии застряли в лифте жилого дома, а во время самостоятельной попытки выбраться один из них упал в лифтовую шахту и получил травмы. Об этом сообщает Львовский городской совет, передает УНН.

Сегодня около 4:00 утра в жилом доме на ул. Миколайчука, 5, в лифте находились трое молодых мужчин. По словам специалистов "Львовсвет", компания начала расшатывать кабину, из-за чего сработала система защиты и лифт остановился. Вместо того, чтобы дождаться помощи, компания решила самостоятельно выбраться, поэтому разломала двери кабины и двери в лифтовую шахту на уровне 5 этажа 

- говорится в сообщении.

Во Львове более 20 человек застряли в лифтах во время аварийных отключений света15.05.24, 09:38 • 18000 просмотров

При попытке покинуть лифт 19-летний парень упал в шахту и получил травмы, в частности, переломы. Достав молодого человека, спасатели передали его медикам скорой помощи.

По информации ГСЧС и полиции, мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. В Шевченковской райадминистрации сообщили, что жалоб на работу этого лифта ранее не поступало. Лифт введен в эксплуатацию в 1977 году, а в 2017-м его капитально отремонтировали и заменили основные узлы 

- сообщает Львовский городской совет.

В Департаменте жилищного хозяйства напоминают, в случае остановки лифта необходимо оставаться в кабине и вызывать аварийную службу или ГСЧС. Самостоятельные попытки выбраться могут привести к тяжелым травмам или даже гибели.

Алла Киосак

Криминал и ЧП
Недвижимость
Техника
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Львов