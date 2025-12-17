ВВС США покупают два самолета Boeing 747-8 за 400 миллионов долларов для поддержки президентского авиапарка

$42.250.05
49.650.19
ukenru
16 декабря, 17:02 • 14382 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 30302 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16 декабря, 16:11 • 25619 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
16 декабря, 15:35 • 28833 просмотра
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
16 декабря, 13:38 • 26111 просмотра
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
16 декабря, 10:57 • 26428 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
16 декабря, 10:49 • 27369 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
16 декабря, 08:50 • 24812 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
16 декабря, 08:08 • 29730 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
16 декабря, 08:00 • 24754 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1.8м/с
92%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Швеция обнаружила российских военных на танкерах «теневого флота» в Балтике16 декабря, 22:03 • 4892 просмотра
Трамп считает, что путин хочет оккупировать всю Украину - руководитель аппарата Белого дома00:46 • 4432 просмотра
Венгрия заблокировала расширение ЕС: Украина не сможет начать переговоры о вступлении02:29 • 6754 просмотра
путин подписал закон о конфискации жилья украинцев на оккупированных территориях02:53 • 14228 просмотра
"Европейцам нечего здесь шуметь" - лукашенко заявил, что завершение войны в Украине зависит от Трампа04:37 • 5264 просмотра
публикации
Украина не имеет сертифицированной организации, которая может определять подлинность деталей вертолетов Ми-8МТ16 декабря, 14:38 • 24253 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след16 декабря, 12:02 • 38069 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto16 декабря, 10:19 • 41052 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 81008 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34 • 75432 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Кир Стармер
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Франция
Германия
Реклама
УНН Lite
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 46838 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 64362 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 64108 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 67626 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 102370 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
YouTube
Боинг 747

ВВС США покупают два самолета Boeing 747-8 за 400 миллионов долларов для поддержки президентского авиапарка

Киев • УНН

 • 274 просмотра

Военно-воздушные силы США планируют приобрести два самолета Boeing 747-8 общей стоимостью около 400 млн долларов. Они будут использоваться для подготовки экипажей и в качестве источника запчастей для будущего президентского авиапарка.

ВВС США покупают два самолета Boeing 747-8 за 400 миллионов долларов для поддержки президентского авиапарка

Военно-воздушные силы США планируют приобрести два самолета Boeing 747-8 общей стоимостью около 400 млн долларов для организации программы подготовки экипажей и обеспечения будущего президентского авиапарка. Об этом пишет информагентство Reuters, передает УНН.

Детали

Reuters сообщает, что закупка является частью мер по ускорению программы президентских авиаперевозок, предусматривающей переход от устаревших самолетов 747-200 к более современной и крупной модели 747-8.

Первый из двух новых самолетов ожидают получить в начале 2026 года, второй - до конца того же года.

По информации ВВС США, решение было обусловлено тем, что 747-8i больше не производится серийно и значительно отличается от нынешних самолетов президентского флота. Новые борта будут использоваться для обучения экипажей и как источник запасных частей.

Некоторые СМИ сообщали, что самолеты могут приобрести у немецкой авиакомпании Lufthansa, одной из немногих, которая эксплуатировала модель 747-8, но представитель компании от комментариев воздержался.

В ВВС отметили, что эта закупка не связана с программой VC-25B, в рамках которой Boeing переоборудует два других самолета 747-8i для следующего поколения Air Force One. Первый из этих специально модифицированных бортов ожидается в середине 2028 года; сроки уже неоднократно переносились из-за задержек и превышения сметы контракта 2018 года на 3,9 млрд долларов.

Также в ВВС уточнили, что учебные самолеты не связаны с 747-8i, который ранее был подарен США Катаром.

Напомним

Ранее сообщалось, что поставка первого из двух новых президентских самолетов Air Force One от Boeing отложена до середины 2028 года. Это решение может разозлить президента США Дональда Трампа, который хотел полетать на новых самолетах до окончания своего срока полномочий в январе 2029 года.

Пентагон официально принял элитный Boeing 747 от Катара для модернизации под самолет Трампа22.05.25, 02:31 • 3797 просмотров

Вита Зеленецкая

Новости МираТехнологии
Техника
Государственный бюджет
Боинг 747
Люфтганза
Самолет президента США
Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки
Боинг
Reuters
Дональд Трамп
Катар
Соединённые Штаты