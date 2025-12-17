ВВС США покупают два самолета Boeing 747-8 за 400 миллионов долларов для поддержки президентского авиапарка

Военно-воздушные силы США планируют приобрести два самолета Boeing 747-8 общей стоимостью около 400 млн долларов для организации программы подготовки экипажей и обеспечения будущего президентского авиапарка. Об этом пишет информагентство Reuters, передает УНН.

Детали

Reuters сообщает, что закупка является частью мер по ускорению программы президентских авиаперевозок, предусматривающей переход от устаревших самолетов 747-200 к более современной и крупной модели 747-8.

Первый из двух новых самолетов ожидают получить в начале 2026 года, второй - до конца того же года.

По информации ВВС США, решение было обусловлено тем, что 747-8i больше не производится серийно и значительно отличается от нынешних самолетов президентского флота. Новые борта будут использоваться для обучения экипажей и как источник запасных частей.

Некоторые СМИ сообщали, что самолеты могут приобрести у немецкой авиакомпании Lufthansa, одной из немногих, которая эксплуатировала модель 747-8, но представитель компании от комментариев воздержался.

В ВВС отметили, что эта закупка не связана с программой VC-25B, в рамках которой Boeing переоборудует два других самолета 747-8i для следующего поколения Air Force One. Первый из этих специально модифицированных бортов ожидается в середине 2028 года; сроки уже неоднократно переносились из-за задержек и превышения сметы контракта 2018 года на 3,9 млрд долларов.

Также в ВВС уточнили, что учебные самолеты не связаны с 747-8i, который ранее был подарен США Катаром.

Напомним

Ранее сообщалось, что поставка первого из двух новых президентских самолетов Air Force One от Boeing отложена до середины 2028 года. Это решение может разозлить президента США Дональда Трампа, который хотел полетать на новых самолетах до окончания своего срока полномочий в январе 2029 года.

