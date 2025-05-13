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Катарський Boeing за $400 млн для Трампа викликав занепокоєння серед республіканців

Київ • УНН

 • 948 перегляди

Пропозиція Катару подарувати Трампу Boeing 747 за 400 млн доларів викликала занепокоєння у республіканців та демократів через питання безпеки та законності.

Катарський Boeing за $400 млн для Трампа викликав занепокоєння серед республіканців

У той час як президент США Дональд Трамп стверджує, що було б "нерозумно" відмовлятися від літака вартістю 400 мільйонів доларів з Катару для використання як Air Force One, деякі республіканці приєдналися до демократів, висловивши стурбованість таким кроком, пише УНН з посиланням на Axios.

Деталі

Прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт заявила в заяві електронною поштою в понеділок ввечері, що "будь-який подарунок від іноземного уряду завжди приймається в повній відповідності з усіма застосовними законами", і адміністрація "віддана повній прозорості".

"Це може зробити будь-хто": Трамп висловився щодо розкішного Boeing 747 від Катару12.05.2025, 10:49 • 3352 перегляди

Але, як зазначається, перспектива того, що катарська королівська сім'я подарує президенту США розкішний Boeing 747-8, який охрестили "небесним палацом", змусила деяких республіканців висловити занепокоєння з цього приводу.

Сенатор Рік Скотт (республіканець від Флориди), ключовий союзник Трампа, сказав: "Я не полечу на катарському літаку. Вони підтримують ХАМАС", за даними The Hill. "Я не знаю, як зробити це безпечним. (...) Я не хочу, щоб президент Сполучених Штатів літав на небезпечному літаку", - сказав він.

Сенатор Ренд Пол (республіканець від Кентуккі) сказав репортерам: "Я не думаю, що це добре виглядає або добре пахне". Пізніше він сказав Fox News: "У Конституції є положення, у якому говориться, що ви не можете цього робити. Тому питання в тому, чи можете ви це робити, якщо це тільки в офіційних цілях? (...) Я думаю, що це не варте того, щоб виглядати некоректним. Некоректно це чи ні, я не думаю, що це того варте".

Сенатор Шеллі Мур Капіто (республіканка від Західної Вірджинії) сказала CNN, що Трамп і Білий дім заявили, що "потрібно подивитися на конституційність" цього питання. "Я б перевірила на наявність жучків, ось що я б перевірила", - додала вона.

Сенатор С'юзан Коллінз (республіканка, Мен) заявила журналістам: "Якщо Катар подарує літак президенту Сполучених Штатів, мені здається, це порушує питання про те, чи буде адміністрація дотримуватися закону про дарування".

Сенатор Джош Гоулі (республіканець, Міссурі) заявив журналістам: "Було б краще, якби Air Force One був великим, красивим літаком, виробленим у Сполучених Штатах Америки. Це було б ідеально".

Сенатор Джон Кеннеді (республіканець, Луїзіана) заявив, що йому необхідно вивчити юридичні аспекти цього питання, але "ми повинні слідувати закону", згідно з CNN.

Трампа критикують за дорогий Boeing 747-8 від Катару: конгресмен-демократ вимагає розслідування 12.05.2025, 16:52 • 3030 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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