Катарський Boeing за $400 млн для Трампа викликав занепокоєння серед республіканців

У той час як президент США Дональд Трамп стверджує, що було б "нерозумно" відмовлятися від літака вартістю 400 мільйонів доларів з Катару для використання як Air Force One, деякі республіканці приєдналися до демократів, висловивши стурбованість таким кроком, пише УНН з посиланням на Axios.

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Прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт заявила в заяві електронною поштою в понеділок ввечері, що "будь-який подарунок від іноземного уряду завжди приймається в повній відповідності з усіма застосовними законами", і адміністрація "віддана повній прозорості".

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Але, як зазначається, перспектива того, що катарська королівська сім'я подарує президенту США розкішний Boeing 747-8, який охрестили "небесним палацом", змусила деяких республіканців висловити занепокоєння з цього приводу.

Сенатор Рік Скотт (республіканець від Флориди), ключовий союзник Трампа, сказав: "Я не полечу на катарському літаку. Вони підтримують ХАМАС", за даними The Hill. "Я не знаю, як зробити це безпечним. (...) Я не хочу, щоб президент Сполучених Штатів літав на небезпечному літаку", - сказав він.

Сенатор Ренд Пол (республіканець від Кентуккі) сказав репортерам: "Я не думаю, що це добре виглядає або добре пахне". Пізніше він сказав Fox News: "У Конституції є положення, у якому говориться, що ви не можете цього робити. Тому питання в тому, чи можете ви це робити, якщо це тільки в офіційних цілях? (...) Я думаю, що це не варте того, щоб виглядати некоректним. Некоректно це чи ні, я не думаю, що це того варте".

Сенатор Шеллі Мур Капіто (республіканка від Західної Вірджинії) сказала CNN, що Трамп і Білий дім заявили, що "потрібно подивитися на конституційність" цього питання. "Я б перевірила на наявність жучків, ось що я б перевірила", - додала вона.

Сенатор С'юзан Коллінз (республіканка, Мен) заявила журналістам: "Якщо Катар подарує літак президенту Сполучених Штатів, мені здається, це порушує питання про те, чи буде адміністрація дотримуватися закону про дарування".

Сенатор Джош Гоулі (республіканець, Міссурі) заявив журналістам: "Було б краще, якби Air Force One був великим, красивим літаком, виробленим у Сполучених Штатах Америки. Це було б ідеально".

Сенатор Джон Кеннеді (республіканець, Луїзіана) заявив, що йому необхідно вивчити юридичні аспекти цього питання, але "ми повинні слідувати закону", згідно з CNN.

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