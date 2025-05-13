Катарский Boeing за $400 млн для Трампа вызвал обеспокоенность среди республиканцев

В то время как президент США Дональд Трамп утверждает, что было бы "глупо" отказываться от самолета стоимостью 400 миллионов долларов из Катара для использования в качестве Air Force One, некоторые республиканцы присоединились к демократам, выразив обеспокоенность таким шагом, пишет УНН со ссылкой на Axios.

Детали

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила в заявлении по электронной почте в понедельник вечером, что "любой подарок от иностранного правительства всегда принимается в полном соответствии со всеми применимыми законами", и администрация "привержена полной прозрачности".

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Но, как отмечается, перспектива того, что катарская королевская семья подарит президенту США роскошный Boeing 747-8, который окрестили "небесным дворцом", заставила некоторых республиканцев выразить беспокойство по этому поводу.

Сенатор Рик Скотт (республиканец от Флориды), ключевой союзник Трампа, сказал: "Я не полечу на катарском самолете. Они поддерживают ХАМАС", по данным The Hill. "Я не знаю, как сделать это безопасным. (...) Я не хочу, чтобы президент Соединенных Штатов летал на небезопасном самолете", - сказал он.

Сенатор Рэнд Пол (республиканец от Кентукки) сказал репортерам: "Я не думаю, что это выглядит хорошо или хорошо пахнет". Позже он сказал Fox News: "В Конституции есть положение, в котором говорится, что вы не можете этого делать. Поэтому вопрос в том, можете ли вы это делать, если это только в официальных целях? (...) Я думаю, что это не стоит того, чтобы выглядеть некоректным. Некоректно это или нет, я не думаю, что это того стоит".

Сенатор Шелли Мур Капито (республиканец от Западной Вирджинии) сказала CNN, что Трамп и Белый дом заявили, что "нужно посмотреть на конституционность" этого вопроса. "Я бы проверила на наличие жучков, вот что я бы проверила", - добавила она.

Сенатор Сьюзан Коллинз (республиканец, Мэн) заявила журналистам: "Если Катар подарит самолет президенту Соединенных Штатов, мне кажется, это поднимает вопросы о том, будет ли администрация соблюдать закон о дарении".

Сенатор Джош Хоули (республиканец, Миссури) заявил журналистам: "Было бы лучше, если бы Air Force One был большим, красивым самолетом, произведенным в Соединенных Штатах Америки. Это было бы идеально".

Сенатор Джон Кеннеди (республиканец, Луизиана) заявил, что ему необходимо изучить юридические аспекты этого вопроса, но "мы должны следовать закону", согласно CNN.

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