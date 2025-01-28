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"Годинник Судного дня" знову перевели: скільки залишилось до апокаліпсису

"Годинник Судного дня" знову перевели: скільки залишилось до апокаліпсису

Київ • УНН

 • 318069 перегляди

Вчені перевели "Годинник Судного дня" на 89 секунд до опівночі, що є найближчим показником до катастрофи за 78 років існування проєкту. Причиною стала напруженість міжнародної обстановки.

Вчені перевели годинник "Армагедону" вперше за два роки. Тепер існувати людству "залишилося всього 89 секунд". Фінал цього – ядерна війна, передає УНН.

Деталі

Після довгої перерви годинник Судного дня знову "пішов", пише "Time". Годинник перевели на одну секунду . Тепер він показує 89 секунд до опівночі. Годинник не переводили з 2023 року. Тоді вчені взагалі змінили його стрілки аж на 10 секунд ближче "до прірви".  Основні причини: ядерні погрози росіян та коронавірус.

Цього ж разу, у 2025-му, причина одна, проте комплексна та не менш небезпечна: напруженість міжнародної обстановки. В теорії, якщо годинник покаже "опівніч", то це означатиме ядерну війну. Зважаючи на такі новини, редакція УНН вирішила зануритися в історії появи та переведення "годинника смерті".

Годинник Судного дня, що це?

"Страшному" годинник вже без малого 78 років, і  він не матеріальний, а теоретичний. З 1947 році подібний проєкт веде американський журнал "Bulletin of the Atomic Scientist". Чи переводити стрілки вирішує ціла рада директорів цього видання.

За весь час годинник переводився 26 разів. Його стартові показники були на позначці 23:53:00, тобто людству давалося всього 7 хвилин на існування, це пряма відсилка до біблійної сімки, адже за сім днів Бог створив цілий Світ.

Найголовніші переведення годинника

Вперше годинник перевели у 1949 році. Зробили це аж на 4 хвилини до позначки 24, майже на більшу половину відведеного шляху. Причина: випробування СРСР атомної бомби.

Ще на хвилину людство стало ближче до катастрофи за чотири роки після цього. У 1953 Радянській Союз знову протестував бомбу, тепер уже водневу. Тож на середину 50-х років 20 століття на годиннику залишалося 2 хвилини до "часу Ікс".

Та початок 60-х років змусив стрілки механізму запрацювати у зворотному напрямку, тепер вони пішли назад на 12 хвилин і показували 23:48:00.  Справа в тому, США та СРСР уникли конфронтації та у 1963 підписали договір про заборону ядерних випробувань а атмосфері.

Наступного разу час пішов знову ближче до опівночі. У 1968 перевели годинник на 23:53:00. Ядерна зброя з’явилася у Франції та Китаї.

У 70-ті роки конструкція досить довго "показувала" 23:51:00. Був підписаний радянсько-американський договір про скорочення ракетних арсеналів та протиракетну оборону.

У першій половині 80-х час знову почав рухатись до "апокаліпсису". Спочатку СРСРС та Америка продовжили ядерну гонку, потім радянська війська увійшли в Афганістан. Тож, у 1984 році припинилися й переговори Союзу  з США. До катастрофи залишалося 3 хвилини – 23:57:00.

Все змінив 1988 рік. Дві імперські держави підписали черговий договір про заборону використання ядерних ракет середнього радіусу. Тож, на умовному циферблаті була позначка 23:54:00.

Розпад СРСР врятував людство ще на 4 хвилини – 23:50:00 у 1990. А масштабне скорочення ядерки в 1991 змусило стрілки показувати "світлі" 23:43:00. Тобто до Третьої світової війни було цілих рекордних 17 хвилин.

Втім, не пройшло і семи років, як Індія та Пакистан знову порушили "мир". Провели випробування бомб і годинник став на 23:51:00.

У 2001 теракт в США змусив скоротити показники ще на 2 хвилини. Кінець перших 10 років 21 століття не приніс катастрофи, тому "час"  тримався на позначці 23:54:00.

Середина ж 20-х років ознаменувала початок справжньої кризи. Глобальні зміни клімату та розповсюдження ядерної зброї залишили людству на існування всього 3 хвилини у 2015. Загострення цих проблем додало ще одну  хвилину до опівночі в 2018, тобто 23:58:00.

Далі годинник почав рухатися вже посекундно. 23 січня 2020 року його переведено на 20 секунд вперед (23:58:20) через призупинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності та збільшенню протистояння між США та Іраном.

Ще 10 секунд, як ми вже зазначили, було додано у 2023. І ось 2025 – позначка 23:58:31. Так близького до "судного дня" цей годинник ніколи не був. Проте, чи буде Армагеддон – все залежить тільки від людства, адже стрілки можуть зповернутися швидко знову на безпечну відстань, скажімо так на позначку - 23:50:00.

Олександр Карамушка

Олександр Карамушка

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