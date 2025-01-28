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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

Киев  •  УНН

 • 56268 просмотра

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Ученые перевели "Часы Судного дня" на 89 секунд до полуночи, что является ближайшим показателем к катастрофе за 78 лет существования проекта. Причиной стала напряженность международной обстановки.

Ученые перевели часы «Армагеддона» впервые за два года. Теперь существовать человечеству «осталось всего 89 секунд». Финал этого - ядерная война, передает УНН.

Детали

После долгого перерыва часы Судного дня снова «пошли», пишет «Time». Часы перевели на одну секунду. Теперь они показывают 89 секунд до полуночи. Часы не переводили с 2023 года. Тогда ученые вообще изменили их стрелки аж на 10 секунд ближе «к пропасти».  Основные причины: ядерные угрозы россиян и коронавирус.

На этот же раз, в 2025-м, причина одна, но комплексная и не менее опасная: напряженность международной обстановки. В теории, если часы покажут «полночь», то это будет означать ядерную войну. Учитывая такие новости, редакция УНН решила окунуться в истории появления и перевода «часов смерти».

Часы Судного дня, что это?

«Страшным» часам уже без малого 78 лет, и  они не материальные, а теоретические. С 1947 году подобный проект ведет американский журнал «Bulletin of the Atomic Scientist». Переводить ли стрелки решает целый совет директоров этого издания.

За все время часы переводились 26 раз. Их стартовые показатели были на отметке 23:53:00, то есть человечеству давалось всего 7 минут на существование, это прямая отсылка к библейской семерке, ведь за семь дней Бог создал целый Мир.

Самые главные переводы часов

Впервые часы перевели в 1949 году. Сделали это аж на 4 минуты до отметки 24, почти на большую половину отведенного пути. Причина: испытание СССР атомной бомбы.

Еще на минуту человечество стало ближе к катастрофе через четыре года после этого. В 1953 Советский Союз снова протестировал бомбу, теперь уже водородную. Поэтому на середину 50-х годов 20 века на часах оставалось 2 минуты до «времени Икс».

Но начало 60-х годов заставило стрелки механизма заработать в обратном направлении, теперь они пошли назад на 12 минут и показывали 23:48:00.  Дело в том, США и СССР избежали конфронтации и в 1963 подписали договор о запрете ядерных испытаний в атмосфере.

В следующий раз время пошло снова ближе к полуночи. В 1968 перевели часы на 23:53:00. Ядерное оружие появилось во Франции и Китае.

В 70-е годы конструкция довольно долго «показывала» 23:51:00. Был подписан советско-американский договор о сокращении ракетных арсеналов и противоракетной обороне.

В первой половине 80-х время снова начало двигаться к «апокалипсису». Сначала СССР и Америка продолжили ядерную гонку, затем советские войска вошли в Афганистан. Поэтому, в 1984 году прекратились и переговоры Союза  с США. До катастрофы оставалось 3 минуты - 23:57:00.

Все изменил 1988 год. Две имперские державы подписали очередной договор о запрете использования ядерных ракет среднего радиуса. Поэтому, на условном циферблате была отметка 23:54:00.

Распад СССР спас человечество еще на 4 минуты - 23:50:00 в 1990. А масштабное сокращение ядерки в 1991 заставило стрелки показывать «светлые» 23:43:00. То есть до Третьей мировой войны было целых рекордных 17 минут.

Впрочем, не прошло и семи лет, как Индия и Пакистан снова нарушили «мир». Провели испытания бомб и часы стали на 23:51:00.

В 2001 теракт в США заставил сократить показатели еще на 2 минуты. Конец первых 10 лет 21 века не принес катастрофы, поэтому «время»  держалось на отметке 23:54:00.

Середина же 20-х годов ознаменовала начало настоящего кризиса. Глобальные изменения климата и распространение ядерного оружия оставили человечеству на существование всего 3 минуты в 2015. Обострение этих проблем добавило еще одну  минуту до полуночи в 2018, то есть 23:58:00.

Далее часы начали двигаться уже посекундно. 23 января 2020 года они переведены на 20 секунд вперед (23:58:20) из-за приостановления действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности и увеличения противостояния между США и Ираном.

Еще 10 секунд, как мы уже отметили, было добавлено в 2023. И вот 2025 - отметка 23:58:31. Так близко к «судному дню» эти часы никогда не были. Однако, будет ли Армагеддон - все зависит только от человечества, ведь стрелки могут вернуться быстро снова на безопасное расстояние, скажем так на отметку - 23:50:00.

Александр Карамушка

Александр Карамушка

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