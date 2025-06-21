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Израиль нанес удар по иранскому ядерному объекту в Исфахане

Киев • УНН

 • 12352 просмотра

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по десяткам целей в Иране, включая ядерный объект в Исфахане, четыре подготовленные ракетные установки и военные объекты. Было задействовано около 50 истребителей, сброшено 150 боеприпасов, что нанесло значительный ущерб иранскому производственному потенциалу.

Израиль нанес удар по иранскому ядерному объекту в Исфахане

ВПС Израиля нанесли ночью массированный удар по десяткам объектов в Иране, включая ядерный объект в Исфахане и четыре подготовленные ракетные установки, сообщает израильская армия, пишет УНН со ссылкой на The Times of Israel.

Детали

Около 50 истребителей ВВС Израиля были задействованы в ударах, сброшено 150 боеприпасов.

Армия обороны Израиля заявляет, что удары по ядерному объекту в Исфахане, который был целью Израиля в первый день конфликта, были направлены на нанесение дальнейшего ущерба ядерной программе Ирана.

"В рамках комплекса объект по производству центрифуг также был обстрелян вместе с дополнительными военными объектами иранского режима в районе Исфахана", - сообщает ЦАХАЛ.

Военные говорят, что это нанесло "значительный ущерб" возможностям Ирана по производству центрифуг.

Тем временем, четыре подготовленные пусковые установки баллистических ракет были "нейтрализованы" в результате ударов, прежде чем был осуществлен залп по Израилю, говорят военные.

По данным Армии обороны Израиля, за ночь были нанесены дополнительные удары по грузовикам, используемым для запуска беспилотников в Израиль, а также по объектам хранения и запуска баллистических ракет, а также по иранским радарам и объектам ПВО.

МАГАТЭ подтвердило поражение двух иранских объектов по производству центрифуг18.06.2025, 16:57 • 3266 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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