Израиль нанес удар по иранскому ядерному объекту в Исфахане

ВПС Израиля нанесли ночью массированный удар по десяткам объектов в Иране, включая ядерный объект в Исфахане и четыре подготовленные ракетные установки, сообщает израильская армия, пишет УНН со ссылкой на The Times of Israel.

Детали

Около 50 истребителей ВВС Израиля были задействованы в ударах, сброшено 150 боеприпасов.

Армия обороны Израиля заявляет, что удары по ядерному объекту в Исфахане, который был целью Израиля в первый день конфликта, были направлены на нанесение дальнейшего ущерба ядерной программе Ирана.

"В рамках комплекса объект по производству центрифуг также был обстрелян вместе с дополнительными военными объектами иранского режима в районе Исфахана", - сообщает ЦАХАЛ.

Военные говорят, что это нанесло "значительный ущерб" возможностям Ирана по производству центрифуг.

Тем временем, четыре подготовленные пусковые установки баллистических ракет были "нейтрализованы" в результате ударов, прежде чем был осуществлен залп по Израилю, говорят военные.

По данным Армии обороны Израиля, за ночь были нанесены дополнительные удары по грузовикам, используемым для запуска беспилотников в Израиль, а также по объектам хранения и запуска баллистических ракет, а также по иранским радарам и объектам ПВО.

МАГАТЭ подтвердило поражение двух иранских объектов по производству центрифуг