МАГАТЭ подтвердило поражение двух иранских объектов по производству центрифуг
Киев • УНН
МАГАТЭ имеет подтверждение относительно поражения двух объектов по производству центрифуг в Иране, которые ранее находились под мониторингом агентства. Отмечено, что был поражен цех TESA в Карадже и Тегеранский исследовательский центр.
МАГАТЭ имеет подтверждение о поражении двух объектов по производству центрифуг в Иране, которые ранее находились под мониторингом агентства. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение организации в сети Х.
Детали
В сообщении Международного агентства по атомной энергии говорится о поражении двух конкретных объектов на территории Ирана.
МАГАТЭ имеет информацию о том, что были поражены два производственных объекта центрифуг в Иране, цех TESA в Караджы и Тегеранский исследовательский центр
Оба объекта, как сообщается, длительное время находились под наблюдением международной инспекции в рамках ядерной сделки.
Оба объекта ранее находились под мониторингом и верификацией МАГАТЭ в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП)
На момент публикации новости официальная реакция Ирана на эти заявления отсутствует.
Напомним
Как писал УНН, сегодня, 18 июня, ЦАХАЛ сообщил, что ВВС Израиля нанесли удары по военным целям вблизи Тегерана. Атакован объект по производству центрифуг и несколько объектов по производству оружия.