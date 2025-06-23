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Иран расширил круг законных военных целей после вступления США в войну - Reuters

Киев • УНН

 • 60 просмотра

Иран заявил, что атака США на ядерные объекты расширила цели для его вооруженных сил. Тегеран угрожает ответом после присоединения Трампа к военной кампании Израиля.

Иран расширил круг законных военных целей после вступления США в войну - Reuters

Иран заявил в понедельник, что атака Соединенных Штатов на его ядерные объекты расширила круг законных целей для его вооруженных сил. Президента Дональда Трампа Тегеран сравнил с "игроком" за то, что он присоединился к военной кампании Израиля против Исламской Республики, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

С тех пор, как Трамп присоединился к кампании Израиля, сбросив массивные бомбы для уничтожения бункеров на иранские ядерные объекты в воскресенье утром, Иран неоднократно угрожал в ответ.

Но хотя Иран продолжает обстреливать Израиль ракетами, он еще не предпринял никаких мер против самих Соединенных Штатов, не обстреливая американские базы и не атакуя 20% мировых поставок нефти, которые проходят вблизи его побережья в устье Персидского залива.

Господин Трамп, игрок, вы можете начать эту войну, но мы будем теми, кто ее закончит

 – сказал в понедельник Эбрагим Зольфакари, представитель центрального военного штаба Ирана Хатам аль-Анбия, после записанного видеообращения.

В понедельник Иран и Израиль обменялись очередной волной воздушных и ракетных ударов, пока мир готовился к ответу Тегерана.

Дополнение

Власти Ирана направили президенту Дональду Трампу сообщение с угрозой активизировать "спящие террористические ячейки" на территории США в случае атаки.

Президент США Дональд Трамп в течение двух недель примет решение об ударах по Ирану, заявила во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Израиль
Белый дом
Reuters
Дональд Трамп
Тегеран
Соединённые Штаты
Иран
Tesla
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