Израиль в ближайшее время завершит кампанию против Ирана, США уже предупреждены - Reuters

Израиль планирует в ближайшее время завершить свою кампанию в Иране и предупредил об этом Соединенные Штаты Америки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова трех неназванных израильских чиновников, информирует УНН.

Детали

По словам собеседников издания, многое зависит от следующего шага противника.

Израильские лидеры пытаются разработать точную стратегию выхода, которая завершит кампанию и прекратит ракетные и беспилотные атаки Ирана, чтобы избежать взаимных ударов, которые парализуют страну - цитирует СМИ одного из своих собеседников.

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Другой источник издания сообщил, что израильские военные сигнализировали, что они близки к достижению своих целей.

Но хотя Израиль выбрал момент для внезапного удара по Ирану, он не может контролировать то, когда конфликт закончится, и рискует быть втянутым в дорогую войну на истощение, если Тегеран решит продолжить борьбу - говорится в статье.

Издание указывает, что с момента начала наступления утром 13 июня Израиль убил высокопоставленных иранских генералов и ученых-ядерщиков, ликвидировал системы противовоздушной обороны Ирана и нанес удары по многочисленным объектам, связанным с атомным оружием.

Напомним

Накануне Иран заявил, что атака США на ядерные объекты расширила цели для его вооруженных сил. Тегеран угрожает ответом после присоединения Трампа к военной кампании Израиля.

Ранее власти Ирана направили президенту Дональду Трампу послание с угрозой активизировать "спящие террористические ячейки" на территории США в случае атаки.

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