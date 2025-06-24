Зеленский: планы на встречу с Трампом на саммите НАТО в Гааге есть

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что есть планы встретиться с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Гааге. Он выразил надежду, что американский лидер понимает, что украинцы являются союзниками, пишет УНН со ссылкой на интервью Зеленского каналу Sky News.

Я планирую, команды работают над этим. Да, есть планы встретиться. Сейчас они говорят о времени - ответил Зеленский на вопрос журналиста Sky News относительно планов Зеленского встретиться с Трампом.

Детали

Президент отметил, что ему неизвестна природа взаимоотношений Трампа и путина. При этом он добавил, что они не могут быть союзниками, только краткосрочными партнерами.

"Я действительно не знаю, какие отношения у Трампа с путиным, мне неизвестно, есть разные сигналы по этому поводу, и я уверен, что президент Трамп понимает, что украинцы союзники для Америки, а настоящим экзистенциальным врагом Америки является россия, они никогда не будут друзьями, они могут быть краткосрочными партнерами", - отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что американцы и россияне исповедуют разные ценности. А украинцы любят свободу, и разделяют те же ценности с американским народом.

"Я считаю, что американцы и россияне имеют разные ценности, и мы свободная нация, мы нация, которая любит свободу, и мы разделяем те же ценности с американцами, и я также считаю, что американский народ очень поддерживает Украину", - подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Зеленский заявил, что Украина не будет принимать ультиматумы рф и не нуждается в глобальных договоренностях США с россией.

В МИД 19 июня напоминали, что Украина приняла предложение США относительно полного прекращения огня, а россия отвергает этот базовый первый шаг к миру.