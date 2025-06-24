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Глобальних домовленостей США та рф нам не потрібно - Зеленський

Київ • УНН

 • 942 перегляди

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не прийматиме ультиматуми рф і не потребує глобальних домовленостей США з росією. Київ завжди підтримував США, але вважає війну з рф окремим кейсом, який потрібно вирішувати окремо.

Глобальних домовленостей США та рф нам не потрібно - Зеленський

Глобальних домовленостей США з росією Україні не потрібно. Київ не буде приймати ультиматуми рф. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News, оприлюдненому 24 червня вночі, передає УНН.

деталі

Зеленський заявив, що Україна завжди демонстрували свободу дій з початку війни.

Ми точно не збираємося приймати ультиматуми росії…Я дуже вірю, що ми не будемо однією із карт в перемовинах великих країн. Ми ніколи цього не приймемо

- наголосив Зеленський.

Зеленський зазначив, що Київ завжди підтримував США.

Ми завжди були з Америкою партнерами…Глобальних домовленостей Америки і росії, нам це не потрібно. Ми це окрема історія. Ми на жаль жертва агресії рф. Потрібно розібратися з цією війною окремо, як з окремим кейсом

- заявив Зеленський.

Він хоче всю Україну: Зеленський відреагував на виступ російського диктатора путіна21.06.25, 17:38 • 3550 переглядiв

Доповнення

В МЗС 19 червня нагадували, що Україна прийняла пропозицію США щодо повного припинення вогню, а росія відкидає цей базовий перший крок до миру. 

В Центрі протидії дезінформації повідомили, що так звані "мирні ініціативи" путіна є вимогою капітуляції України, а не реальними кроками до завершення війни. кремль намагається уникнути дипломатії, ставлячи під сумнів легітимність демократично обраного Президента Зеленського.

 Зеленський повідомляв, що для росіян вкрай важливо відірвати нашу державу від Сполучених Штатів, щоб припинилася військова допомога. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Політика
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ
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