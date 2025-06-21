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Він хоче всю Україну: Зеленський відреагував на виступ російського диктатора путіна

Київ • УНН

 • 326 перегляди

Володимир Зеленський заявив, що володимир путін прагне завоювати всю Україну, а також країни Балтії, Молдову та Казахстан. Україна ухвалює нові рішення для захисту, оскільки росія не має наміру зупинятись.

Він хоче всю Україну: Зеленський відреагував на виступ російського диктатора путіна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор володимир путін хоче завоювати всю Україну. Проте попри всі його погрози, Україна має намір захищатися, пише УНН з посиланням на звернення Президента, в якому глава держави відреагував на нещодавній виступ путіна.

Деталі

"путін учора влаштував бенефіс, зокрема, і для Сполучених Штатів Америки. Говорив він абсолютно відверто. Так, він хоче всю Україну, і хоче не чотири роки, не з 2014 року, а давно, – він так сам сформований, російським імперіалізмом", - зазначив Зеленський.

Глава держави додав, що росія не має наміру зупинятися в Україні. Її цікавлять і країни Балтії, і Молдова, і Казахстан.

"І коли він говорить про Україну і щось там ще про ноги російських солдатів, він говорить також про Білорусь, про країни Балтії, про Молдову, і про Кавказ, і про такі країни, як Казахстан, і про всі місця на землі, куди можуть дістатись російські вбивці. Влада путіна закінчується там, де закінчуються можливості російських вбивць", - повідомив Зеленський.

Глава держави наголосив, що попри все Україна буде захищатися. Ухвалено нові рішення, зважаючи на те, що росіяни не збираються зупинятися.

"Звісно, Україна буде захищатись. І кожному у світі треба визначатись. Ми зі свого боку в Україні ухвалили ряд нових рішень, враховуючи відвертість російських вбивць, які заявляють, що не збираються зупинятись", - запевнив президент.

Доповнення

В Центрі протидії дезінформації повідомили, що так звані "мирні ініціативи" путіна є вимогою капітуляції України, а не реальними кроками до завершення війни. кремль намагається уникнути дипломатії, ставлячи під сумнів легітимність демократично обраного Президента Зеленського.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ВійнаПолітика
Білорусь
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Молдова
Казахстан
Tesla
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