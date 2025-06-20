"Мирні ініціативи" путіна є вимогою капітуляції України - Центр стратегічних комунікацій

Так звані "мирні ініціативи" російського диктатора володимира путіна є лише вимогою капітуляції України. росія ухиляється від реальних кроків щодо завершення війни, повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, пише УНН.

Деталі

Центр нагадує, що 19 червня путін заявив, що нібито готовий "сідати і домовлятися" про завершення агресивної війни проти України. За словами диктатора, він нібито готовий до зустрічі із Володимиром Зеленським, але поставив під сумнів легітимність Президента України.

Це – цинічна маніпуляція, оскільки саме москва ухиляється від реальних кроків до завершення війни, а також від зустрічі на рівні лідерів держав - говориться у повідомленні.

Зазначається, що на відміну від путіна, який знаходиться при владі вже чверть століття, Зеленський є демократично обраним Президентом, який виконує свої обов'язки згідно Конституції України.

Безпідставні апеляції до "нелегітимності" Зеленського – це спроба кремля уникнути справжньої дипломатії і виграти час для продовження агресії - зазначили в Центрі.

Також в Центрі повідомили, що наразі москва не запропонувала Києву нічого, крім абсурдних і неприйнятних ультиматумів. Їх виконання фактично б означало капітуляцію України.

Доповнення

володимир путін заявив, що росія не добивається капітуляції України, а наполягає на визнанні "реалій на землі". Він також цинічно назвав ситуацію в Україні "трагедією через вину Заходу" і висловив думку, що "де ступає нога російського солдата, то наше", маючи на увазі, що вся Україна є "нашою", тобто, "російською".