"Мирные инициативы" путина являются требованием капитуляции Украины - Центр стратегических коммуникаций

Так называемые "мирные инициативы" российского диктатора владимира путина являются лишь требованием капитуляции Украины. россия уклоняется от реальных шагов по завершению войны, сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, пишет УНН.

Детали

Центр напоминает, что 19 июня путин заявил, что якобы готов "садиться и договариваться" о завершении агрессивной войны против Украины. По словам диктатора, он якобы готов к встрече с Владимиром Зеленским, но поставил под сомнение легитимность Президента Украины.

Это – циничная манипуляция, поскольку именно москва уклоняется от реальных шагов к завершению войны, а также от встречи на уровне лидеров государств - говорится в сообщении.

Отмечается, что в отличие от путина, который находится у власти уже четверть века, Зеленский является демократически избранным Президентом, который выполняет свои обязанности согласно Конституции Украины.

Безосновательные апелляции к "нелегитимности" Зеленского – это попытка кремля избежать настоящей дипломатии и выиграть время для продолжения агрессии - отметили в Центре.

Также в Центре сообщили, что сейчас москва не предложила Киеву ничего, кроме абсурдных и неприемлемых ультиматумов. Их выполнение фактически означало бы капитуляцию Украины.

Дополнение

владимир путин заявил, что россия не добивается капитуляции Украины, а настаивает на признании "реалий на земле". Он также цинично назвал ситуацию в Украине "трагедией по вине Запада" и высказал мнение, что "где ступает нога русского солдата, то наше", имея в виду, что вся Украина является "нашей", то есть, "российской".