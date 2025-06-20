"Мирные инициативы" путина являются требованием капитуляции Украины - Центр стратегических коммуникаций

$41.690.06
47.860.04
ukenru
россия не добивается капитуляции Украины, а настаивает "на признании реалий" - путин
16:46 • 14099 просмотра
россия не добивается капитуляции Украины, а настаивает "на признании реалий" - путин
Эксклюзив
20 июня, 13:11 • 43114 просмотра
Реформа АРМА не гарантирует изменений без комплексного подхода и перезагрузки команды - политолог
20 июня, 12:29 • 119384 просмотра
"Самолет судного дня": что это за "зверь" и в каких странах есть (видео)
20 июня, 11:31 • 69007 просмотра
Украинские воины продолжают возвращаться из российского плена: Зеленский сообщил об очередном обмене
Эксклюзив
20 июня, 08:30 • 87624 просмотра
"Ваша жизнь уже не будет прежней после гипноза" - гипнотерапевт Анна Каруи
Эксклюзив
20 июня, 08:20 • 84681 просмотра
Продажа квартиры без стресса: советы эксперта, как быстро продать недвижимость
20 июня, 07:30 • 68967 просмотра
Всемирный день беженцев: сколько украинцев имеют временную защиту в ЕС
Эксклюзив
20 июня, 06:41 • 45646 просмотра
Ночная атака рф на Одессу: в ГСЧС рассказали, что с отелем "Немо" и дельфинами
Эксклюзив
20 июня, 06:00 • 38430 просмотра
Детокс-диеты: нутрициолог рассказала, работает ли очищение организма соками и смузи
19 июня, 17:11 • 46500 просмотра
Зеленський призначив Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Прямой ефир
Погода
+14°
4м/с
68%
751мм
Популярные новости
Трамп полагается на узкий круг советников при обдумывании вопроса ударов по Ирану - СМИ20 июня, 10:08 • 101157 просмотра
Полмиллиона зарплаты за месяц и уголовное дело. Как живет главный юрист Нацбанка20 июня, 10:11 • 122756 просмотра
Дочь Иванки Трамп поразила Белый дом в мамином платье за 2 тысячи долларов20 июня, 10:45 • 41977 просмотра
Опубликован рейтинг 50 лучших ресторанов мира 2025 года20 июня, 11:44 • 34161 просмотра
Фруктовые галеты: идеальный летний десерт, который легко приготовить дома20 июня, 11:55 • 71922 просмотра
публикации
"Самолет судного дня": что это за "зверь" и в каких странах есть (видео)20 июня, 12:29 • 119384 просмотра
Фруктовые галеты: идеальный летний десерт, который легко приготовить дома20 июня, 11:55 • 71980 просмотра
Полмиллиона зарплаты за месяц и уголовное дело. Как живет главный юрист Нацбанка20 июня, 10:11 • 122813 просмотра
Манипуляция под видом реформы: как "Дарница" прикрывается борьбой с "аптечной мафией"20 июня, 09:10 • 128127 просмотра
"Ваша жизнь уже не будет прежней после гипноза" - гипнотерапевт Анна Каруи
Эксклюзив
20 июня, 08:30 • 87624 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Герман Галущенко
Алексей Чернышов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Белый дом
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Disney лидирует по кассовым сборам в США с $1,1 млрд, Warner Bros приближается к миллиарду16:30 • 16755 просмотра
Леся Никитюк стала мамой: телеведущая показала первые фото из роддома20 июня, 13:58 • 26086 просмотра
Опубликован рейтинг 50 лучших ресторанов мира 2025 года20 июня, 11:44 • 34199 просмотра
Дочь Иванки Трамп поразила Белый дом в мамином платье за 2 тысячи долларов20 июня, 10:45 • 42028 просмотра
Суд разрешил доступ к сообщениям Свифт и Лайвли по делу против Болдони19 июня, 14:51 • 73855 просмотра
Актуальное
Шахед-136
The Economist
Нью-Йорк Таймс
ТикТок
Instagram

"Мирные инициативы" путина являются требованием капитуляции Украины - Центр стратегических коммуникаций

Киев • УНН

 • 658 просмотра

Так называемые "мирные инициативы" путина являются требованием капитуляции Украины, а не реальными шагами к завершению войны. Кремль пытается избежать дипломатии, ставя под сомнение легитимность демократически избранного Президента Зеленского.

"Мирные инициативы" путина являются требованием капитуляции Украины - Центр стратегических коммуникаций

Так называемые "мирные инициативы" российского диктатора владимира путина являются лишь требованием капитуляции Украины. россия уклоняется от реальных шагов по завершению войны, сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, пишет УНН.

Детали

Центр напоминает, что 19 июня путин заявил, что якобы готов "садиться и договариваться" о завершении агрессивной войны против Украины. По словам диктатора, он якобы готов к встрече с Владимиром Зеленским, но поставил под сомнение легитимность Президента Украины.

Это – циничная манипуляция, поскольку именно москва уклоняется от реальных шагов к завершению войны, а также от встречи на уровне лидеров государств

- говорится в сообщении.

Отмечается, что в отличие от путина, который находится у власти уже четверть века, Зеленский является демократически избранным Президентом, который выполняет свои обязанности согласно Конституции Украины.

Безосновательные апелляции к "нелегитимности" Зеленского – это попытка кремля избежать настоящей дипломатии и выиграть время для продолжения агрессии

- отметили в Центре.

Также в Центре сообщили, что сейчас москва не предложила Киеву ничего, кроме абсурдных и неприемлемых ультиматумов. Их выполнение фактически означало бы капитуляцию Украины.

Дополнение

владимир путин заявил, что россия не добивается капитуляции Украины, а настаивает на признании "реалий на земле". Он также цинично назвал ситуацию в Украине "трагедией по вине Запада" и высказал мнение, что "где ступает нога русского солдата, то наше", имея в виду, что вся Украина является "нашей", то есть, "российской".

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Войнаполитика
Владимир Зеленский
Украина
Киев
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9