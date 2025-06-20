"Мирные инициативы" путина являются требованием капитуляции Украины - Центр стратегических коммуникаций
Киев • УНН
Так называемые "мирные инициативы" путина являются требованием капитуляции Украины, а не реальными шагами к завершению войны. Кремль пытается избежать дипломатии, ставя под сомнение легитимность демократически избранного Президента Зеленского.
Так называемые "мирные инициативы" российского диктатора владимира путина являются лишь требованием капитуляции Украины. россия уклоняется от реальных шагов по завершению войны, сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, пишет УНН.
Детали
Центр напоминает, что 19 июня путин заявил, что якобы готов "садиться и договариваться" о завершении агрессивной войны против Украины. По словам диктатора, он якобы готов к встрече с Владимиром Зеленским, но поставил под сомнение легитимность Президента Украины.
Это – циничная манипуляция, поскольку именно москва уклоняется от реальных шагов к завершению войны, а также от встречи на уровне лидеров государств
Отмечается, что в отличие от путина, который находится у власти уже четверть века, Зеленский является демократически избранным Президентом, который выполняет свои обязанности согласно Конституции Украины.
Безосновательные апелляции к "нелегитимности" Зеленского – это попытка кремля избежать настоящей дипломатии и выиграть время для продолжения агрессии
Также в Центре сообщили, что сейчас москва не предложила Киеву ничего, кроме абсурдных и неприемлемых ультиматумов. Их выполнение фактически означало бы капитуляцию Украины.
Дополнение
владимир путин заявил, что россия не добивается капитуляции Украины, а настаивает на признании "реалий на земле". Он также цинично назвал ситуацию в Украине "трагедией по вине Запада" и высказал мнение, что "где ступает нога русского солдата, то наше", имея в виду, что вся Украина является "нашей", то есть, "российской".