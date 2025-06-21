Он хочет всю Украину: Зеленский отреагировал на выступление российского диктатора путина
Киев • УНН
Владимир Зеленский заявил, что владимир путин стремится завоевать всю Украину, а также страны Балтии, Молдову и Казахстан. Украина принимает новые решения для защиты, так как россия не намерена останавливаться.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор владимир путин хочет завоевать всю Украину. Однако, несмотря на все его угрозы, Украина намерена защищаться, пишет УНН со ссылкой на обращение Президента, в котором глава государства отреагировал на недавнее выступление путина.
Детали
"путин вчера устроил бенефис, в частности, и для Соединенных Штатов Америки. Говорил он абсолютно откровенно. Да, он хочет всю Украину, и хочет не четыре года, не с 2014 года, а давно, – он так сам сформирован, российским империализмом", - отметил Зеленский.
Глава государства добавил, что россия не намерена останавливаться в Украине. Ее интересуют и страны Балтии, и Молдова, и Казахстан.
"И когда он говорит об Украине и что-то там еще о ногах российских солдат, он говорит также о Беларуси, о странах Балтии, о Молдове, и о Кавказе, и о таких странах, как Казахстан, и о всех местах на земле, куда могут добраться российские убийцы. Власть путина заканчивается там, где заканчиваются возможности российских убийц", - сообщил Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что несмотря ни на что Украина будет защищаться. Приняты новые решения, учитывая то, что россияне не собираются останавливаться.
"Конечно, Украина будет защищаться. И каждому в мире нужно определяться. Мы со своей стороны в Украине приняли ряд новых решений, учитывая откровенность российских убийц, которые заявляют, что не собираются останавливаться", - заверил президент.
Дополнение
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что так называемые "мирные инициативы" путина являются требованием капитуляции Украины, а не реальными шагами к завершению войны. Кремль пытается избежать дипломатии, ставя под сомнение легитимность демократически избранного Президента Зеленского.