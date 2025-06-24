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Глобальные договоренности США и рф нам не нужны - Зеленский

Киев • УНН

 • 426 просмотра

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет принимать ультиматумы рф и не нуждается в глобальных договоренностях США с россией. Киев всегда поддерживал США, но считает войну с РФ отдельным кейсом, который нужно решать отдельно.

Глобальные договоренности США и рф нам не нужны - Зеленский

Глобальные договоренности США с россией Украине не нужны. Киев не будет принимать ультиматумы рф. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью Sky News, обнародованном 24 июня ночью, передает УНН.

детали

Зеленский заявил, что Украина всегда демонстрировала свободу действий с начала войны.

Мы точно не собираемся принимать ультиматумы россии…Я очень верю, что мы не будем одной из карт в переговорах великих стран. Мы никогда этого не примем

- подчеркнул Зеленский.

Зеленский отметил, что Киев всегда поддерживал США.

Мы всегда были с Америкой партнерами…Глобальных договоренностей Америки и россии, нам это не нужно. Мы это отдельная история. Мы к сожалению жертва агрессии рф. Нужно разобраться с этой войной отдельно, как с отдельным кейсом

- заявил Зеленский.

Он хочет всю Украину: Зеленский отреагировал на выступление российского диктатора путина21.06.25, 17:38 • 3550 просмотров

Дополнение

В МИД 19 июня напоминали, что Украина приняла предложение США о полном прекращении огня, а россия отвергает этот базовый первый шаг к миру. 

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что так называемые "мирные инициативы" путина являются требованием капитуляции Украины, а не реальными шагами к завершению войны. кремль пытается избежать дипломатии, ставя под сомнение легитимность демократически избранного Президента Зеленского.

 Зеленский сообщал, что для россиян крайне важно оторвать наше государство от Соединенных Штатов, чтобы прекратилась военная помощь. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев
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