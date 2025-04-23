Сибіга про зустріч в Лондоні з партнерами: підтвердили відданість Києва мирним зусиллям за лідерства Трампа

$41.520.14
47.710.05
ukenru
Українська делегація зустрілась з Келлогом: про що говорили
17:58 • 6060 перегляди

Українська делегація зустрілась з Келлогом: про що говорили

15:00 • 23730 перегляди

У Лондоні пройшла зустріч офіційних осіб коаліції охочих щодо війни в Україні. В ОП розкрили деталі

14:18 • 55025 перегляди

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

Ексклюзив
23 квітня, 13:00 • 38669 перегляди

Поховання на військовому меморіальному кладовищі: коли буде графік та на якому етапі будівництво

Ексклюзив
23 квітня, 12:40 • 67015 перегляди

НАБУгейт: адвокати вимагають від НАБУ змінити групу детективів - "з піарників на професіоналів"

Ексклюзив
23 квітня, 12:29 • 40405 перегляди

Землетрус у Стамбулі: у МЗС кажуть, що українці до консульства не зверталися

Ексклюзив
23 квітня, 11:49 • 35409 перегляди

Україна посилить захист адвокатів: підписання Конвенції Ради Європи очікується у травні - голова підкомітету ВР

Ексклюзив
23 квітня, 11:37 • 32122 перегляди

Боїться втратити контроль: юрист пояснив, чому голова АРМА Дума блокує реформу агентства

Ексклюзив
23 квітня, 08:41 • 35051 перегляди

Як безпечно купувати онлайн: поради експерта з кібербезпеки

23 квітня, 07:58 • 44454 перегляди

Ціна на газ для українців залишиться незмінною ще рік - Нафтогаз

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+19°
0м/с
33%
748 мм
Популярнi новини

Відібрати землю - знищити науку: чому землі НААН не можна передавати Фонду держмайна

23 квітня, 11:46 • 60063 перегляди

На Сумщині застрелився з автомата директор обласного центру зайнятості: що відомо

23 квітня, 12:15 • 15017 перегляди

Вихід один - Зима "на вихід", або чому головний юрист НБУ повинен покинути посаду

13:44 • 43652 перегляди

Нове фото принца Луї опублікували на честь його 7-річчя

13:53 • 21254 перегляди

Шлюб Шекспіра міг бути щасливішим, ніж вважалося раніше - нове дослідження

15:29 • 11879 перегляди
Публікації

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

14:18 • 55025 перегляди

Вихід один - Зима "на вихід", або чому головний юрист НБУ повинен покинути посаду

13:44 • 43796 перегляди

НАБУгейт: адвокати вимагають від НАБУ змінити групу детективів - "з піарників на професіоналів"
Ексклюзив

23 квітня, 12:40 • 67015 перегляди

Відібрати землю - знищити науку: чому землі НААН не можна передавати Фонду держмайна

23 квітня, 11:46 • 60209 перегляди

Топ-6 помилок при прибиранні пилососом, які ви робите несвідомо

23 квітня, 06:48 • 77904 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Папа Франциск

Марко Рубіо

Йонас Гахр Сторе

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Лондон

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Шлюб Шекспіра міг бути щасливішим, ніж вважалося раніше - нове дослідження

15:29 • 12012 перегляди

Нове фото принца Луї опублікували на честь його 7-річчя

13:53 • 21377 перегляди

Син Йоко Оно закликав припинити порівняння його з братом Джуліаном

22 квітня, 15:52 • 37788 перегляди

Син Трампа спілкується з приятелями по університету через Xbox, а не роздає свій номер - ЗМІ

22 квітня, 15:42 • 37105 перегляди

Клуні заявив, що за 11 років у шлюбі жодного разу не сварився з дружиною

22 квітня, 10:22 • 66905 перегляди
Актуальне

The Washington Post

Financial Times

TikTok

ChatGPT

MIM-104 Patriot

Сибіга про зустріч в Лондоні з партнерами: підтвердили відданість Києва мирним зусиллям за лідерства Трампа

Київ • УНН

 • 826 перегляди

Українська делегація в Лондоні підтвердила відданість мирним зусиллям за лідерства Трампа. Україна прагне припинення війни та готова до всеосяжного миру.

Сибіга про зустріч в Лондоні з партнерами: підтвердили відданість Києва мирним зусиллям за лідерства Трампа

Українська делегація під час зустрічі у Лондоні з колегами з Великої Британії, Німеччини, Франції підтвердила відданість Києва мирним зусиллям за лідерства президента США Дональда Трампа та свою готовність рухатися вперед до всеосяжного, справедливого і стійкого миру. Про це повідомив голова МЗС Андрій Сибіга, передає УНН.

Глава МЗС розповів про підсумки переговорів української делегації у Лондоні з колегами з Великої Британії, Німеччини, Франції та США.

Разом із із керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком та міністром оборони Рустемом Умєровим ми провели день активної дипломатичної роботи в Лондоні 

- написав Сибіга.

Він зазначив, що українська делегація мала три важливі зустрічі: двосторонню з міністрами закордонних справ та оборони Великої Британії Девідом Ламмі та Джоном Гілі, багатосторонню з радниками з питань національної безпеки та зовнішньої політики Великої Британії Джонатаном Пауеллом, Франції Еммануелем Бонном і Німеччини Єнсом Пльотнером, а також зустріч зі спеціальним представником США генералом Кітом Келлогом.

У Лондоні пройшла зустріч офіційних осіб коаліції охочих щодо війни в Україні. В ОП розкрили деталі23.04.25, 18:00 • 22310 переглядiв

Наша зустріч з британськими колегами була присвячена шляху до миру та реалізації 100-річного партнерства між Україною та Великою Британією, яке наші лідери уклали цьогоріч. Ми вдячні нашим британським друзям за їхню непохитну підтримку. Ми також провели змістовну розмову з представниками Великої Британії, Франції та Німеччини, у розвиток наших попередніх дипломатичних зусиль в Парижі. Ми підтвердили відданість України мирним зусиллям за лідерства Президента США Дональда Трампа та нашу готовність рухатися вперед до всеосяжного, справедливого і стійкого миру. Ми продовжимо наш регулярний діалог 

- розповів Сибіга.

Дипломат висловив вдячність своєму колезі Девіду Ламмі та Сполученому Королівству за гостинність та лідерство.

Сьогоднішні зустрічі допомогли скоординувати позиції та підтвердити нашу рішучу відданість тривалому миру та безпеці не лише в Україні, але й в усій Європі та трансатлантичному просторі 

– зазначив глава МЗС України.

Окрім того, він розповів про зустріч з Келлогом.

Під час зустрічі зі спеціальним представником США генералом Кітом Келлогом ми мали конструктивний обмін думками щодо шляху до миру. Україна, як ніхто інший у світі, прагне припинення війни. Ми віддані спільній роботі для досягнення цієї мети 

- написав Сибіга.

Британія заявила, що "Україні самій вирішувати своє майбутнє" після ультиматуму Венса23.04.25, 16:22 • 7168 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Девід Ламмі
Андрій Сибіга
Кіт Келлогг
Еммануель Бонн
Джон Хілі
Дональд Трамп
Франція
Сполучене Королівство
Німеччина
Сполучені Штати
Україна
Лондон
Brent
$66.04
Bitcoin
$93,625.80
S&P 500
$5,380.11
Tesla
$256.53
Газ TTF
$34.16
Золото
$3,295.75
Ethereum
$1,798.18