Сибіга про зустріч в Лондоні з партнерами: підтвердили відданість Києва мирним зусиллям за лідерства Трампа

Українська делегація під час зустрічі у Лондоні з колегами з Великої Британії, Німеччини, Франції підтвердила відданість Києва мирним зусиллям за лідерства президента США Дональда Трампа та свою готовність рухатися вперед до всеосяжного, справедливого і стійкого миру. Про це повідомив голова МЗС Андрій Сибіга, передає УНН.

Глава МЗС розповів про підсумки переговорів української делегації у Лондоні з колегами з Великої Британії, Німеччини, Франції та США.

Він зазначив, що українська делегація мала три важливі зустрічі: двосторонню з міністрами закордонних справ та оборони Великої Британії Девідом Ламмі та Джоном Гілі, багатосторонню з радниками з питань національної безпеки та зовнішньої політики Великої Британії Джонатаном Пауеллом, Франції Еммануелем Бонном і Німеччини Єнсом Пльотнером, а також зустріч зі спеціальним представником США генералом Кітом Келлогом.

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Наша зустріч з британськими колегами була присвячена шляху до миру та реалізації 100-річного партнерства між Україною та Великою Британією, яке наші лідери уклали цьогоріч. Ми вдячні нашим британським друзям за їхню непохитну підтримку. Ми також провели змістовну розмову з представниками Великої Британії, Франції та Німеччини, у розвиток наших попередніх дипломатичних зусиль в Парижі. Ми підтвердили відданість України мирним зусиллям за лідерства Президента США Дональда Трампа та нашу готовність рухатися вперед до всеосяжного, справедливого і стійкого миру. Ми продовжимо наш регулярний діалог