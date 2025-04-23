Сибіга про зустріч в Лондоні з партнерами: підтвердили відданість Києва мирним зусиллям за лідерства Трампа
Київ • УНН
Українська делегація в Лондоні підтвердила відданість мирним зусиллям за лідерства Трампа. Україна прагне припинення війни та готова до всеосяжного миру.
Українська делегація під час зустрічі у Лондоні з колегами з Великої Британії, Німеччини, Франції підтвердила відданість Києва мирним зусиллям за лідерства президента США Дональда Трампа та свою готовність рухатися вперед до всеосяжного, справедливого і стійкого миру. Про це повідомив голова МЗС Андрій Сибіга, передає УНН.
Глава МЗС розповів про підсумки переговорів української делегації у Лондоні з колегами з Великої Британії, Німеччини, Франції та США.
Разом із із керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком та міністром оборони Рустемом Умєровим ми провели день активної дипломатичної роботи в Лондоні
Він зазначив, що українська делегація мала три важливі зустрічі: двосторонню з міністрами закордонних справ та оборони Великої Британії Девідом Ламмі та Джоном Гілі, багатосторонню з радниками з питань національної безпеки та зовнішньої політики Великої Британії Джонатаном Пауеллом, Франції Еммануелем Бонном і Німеччини Єнсом Пльотнером, а також зустріч зі спеціальним представником США генералом Кітом Келлогом.
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Наша зустріч з британськими колегами була присвячена шляху до миру та реалізації 100-річного партнерства між Україною та Великою Британією, яке наші лідери уклали цьогоріч. Ми вдячні нашим британським друзям за їхню непохитну підтримку. Ми також провели змістовну розмову з представниками Великої Британії, Франції та Німеччини, у розвиток наших попередніх дипломатичних зусиль в Парижі. Ми підтвердили відданість України мирним зусиллям за лідерства Президента США Дональда Трампа та нашу готовність рухатися вперед до всеосяжного, справедливого і стійкого миру. Ми продовжимо наш регулярний діалог
Дипломат висловив вдячність своєму колезі Девіду Ламмі та Сполученому Королівству за гостинність та лідерство.
Сьогоднішні зустрічі допомогли скоординувати позиції та підтвердити нашу рішучу відданість тривалому миру та безпеці не лише в Україні, але й в усій Європі та трансатлантичному просторі
Окрім того, він розповів про зустріч з Келлогом.
Під час зустрічі зі спеціальним представником США генералом Кітом Келлогом ми мали конструктивний обмін думками щодо шляху до миру. Україна, як ніхто інший у світі, прагне припинення війни. Ми віддані спільній роботі для досягнення цієї мети
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