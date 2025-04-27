США рассматривают совместный бизнес с россией в энергетике и металлах после прекращения войны – Bloomberg

Совместные проекты в Арктике, нефть, газ и редкоземельные минералы из российских месторождений являются одними из вариантов партнерства между россией и США после достижения мирного соглашения по войне в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Bloomberg.

Совместные проекты в Арктике, а также нефть, газ и редкоземельные минералы являются одними из вариантов, которые рассматриваются в рамках партнерства, которое США предложат в качестве части мирного договора - цитирует собственные источники издание.

По информации издания, рф воодушевлена разговорами Трампа о возможных экономических соглашениях, которые могут последовать за мирным соглашением между рф и Украиной, которое может содержать в частности и снятие санкций с россии, и уже составляют проекты, которые могут заинтересовать американскую сторону.

Идеи собирает Кирилл Дмитриев, уполномоченный президента путина по экономическим отношениям, который стал ключевым проводником Белого дома отмечает Bloomberg.

По данным источников, напрямую эти планы пока не обсуждаются, ведь попытки восстановить экономические связи столкнутся с большими препятствиями, начиная от санкций, которые все еще действуют против рф со стороны США и ее союзников до длительного нежелания кремля позволить иностранным инвесторам контролировать такие стратегические сектора, как энергетика.

Акцент на возможных бизнес-сделках, особенно в энергетическом секторе, подчеркивает трансакционный подход администрации Трампа к внешней политике, - говорится в публикации.

Если соглашения будут реализованы, они также могут оставить американским компаниям важную роль в поставках газа, нефти и электроэнергии из россии и Украины, в том числе в Европу.

Как отмечает издание, ссылаясь на свои источники, некоторые российские чиновники надеются, что они смогут наладить экономическое партнерство с США, даже если переговоры о прекращении боевых действий в Украине потерпят крах. Представитель кремля дмитрий песков не ответил на просьбу о комментарии. В офисе дмитриева также отказались от комментариев.

Напомним

Администрация Трампа настаивает на соглашении с Украиной, которое даст США важную роль в проектах по разработке украинских месторождений полезных ископаемых и восстановлению инфраструктуры в стране.

Министр финансов США подчеркнул на скорейшем подписании соглашения об экономическом партнерстве с Украиной.

"Трамп любит излагать политику в ориентирах, которые он может понять как бизнес, и сейчас россияне с удовольствием соглашаются с этим", - сказала Эмили Феррис, старший научный сотрудник отдела исследований международной безопасности Королевского института объединенных служб в Лондоне.

Дополнительно

США предложили отменить санкции против москвы в рамках мирного соглашения, хотя для этого также понадобится согласие с Европейским Союзом, поскольку блок ввел много самых жестких ограничений.

Украина и Европа отклонили некоторые предложения США по окончанию войны - Reuters