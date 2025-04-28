Москва снова манипулирует: в СНБО и Офисе Зеленского ответили на заявления Кремля о переговорах
Киев • УНН
Россия продолжает манипулировать готовностью к миру, не прекращая огонь и атакуя Украину дронами. В СНБО и ОП назвали заявления пресс-секретаря президента рф манипуляцией.
Руководство российской федерации лжет и манипулирует, когда речь идет о прекращении огня на фронте в Украине. Об этом написал в Telegram руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко, передает УНН.
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Коваленко отметил, что огонь на фронте продолжается, а российские "шахеды" продолжают летать в сторону Украины. Он подчеркнул, что россияне дальше срывают усилия президента США Дональда Трампа по прекращению войны.
Когда россия говорит о готовности начать переговоры, они почему-то забывают прекратить огонь. Полное прекращение огня, безусловное. Без этого все, что говорят россияне - это манипуляции в попытке выставить себя миротворцами. Не больше
Аналогичное заявление сделал и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram. Он отметил, что россияне не прекращают огонь на фронте и продолжают атаковать Украину "шахедами".
Все заявления россиян о мире без прекращения ими огня являются обычной ложью
Напомним
Представитель владимира путина дмитрий песков заявил, что россия ждет от Украины "сигналов" о "готовности к прямым переговорам". По его словам, москва "пока не видит" со стороны Киева "готовности к прямым переговорам".
Он добавил, что россия "неоднократно говорила о своей готовности к мирному процессу".