Гватемала прийняла перший рейс із США з мігрантами із третіх країн
Київ • УНН
Гватемала у п'ятницю, 11 жовтня, прийняла перший рейс із США з іноземними мігрантами, яких повернули зі Сполучених Штатів, а також громадянами Гватемали. Про це повідомляє Reuters із посиланням на Міграційне управління цієї країни, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що на борту літака перебували троє гондурасців та 56 гватемальців. При цьому громадян Гондурасу було негайно переправлено до тимчасового міграційного центру перед їхньою репатріацією на батьківщину.
Видання нагадує, що уряд Гватемали відкритий для прийняття громадян з інших країн Центральної Америки, депортованих зі США, оскільки країна прагне побудувати позитивні стосунки з адміністрацією президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.
Нагадаємо
Адміністрація президента США Дональда Трампа планує скоротити кількість прийнятих біженців до 7500 осіб наступного року. Це значно менше, ніж ліміт у 125 000 осіб, встановлений адміністрацією Байдена.
Також повідомлялося, що уряд США запроваджує програму, що дозволяє неповнолітнім мігрантам отримати $2500 за добровільне повернення до своєї країни після схвалення імміграційним суддею.
