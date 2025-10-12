$41.510.00
11 жовтня, 16:00 • 22482 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo
11 жовтня, 14:06 • 37222 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
11 жовтня, 13:21 • 23761 перегляди
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
11 жовтня, 12:56 • 29206 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
11 жовтня, 12:10 • 21642 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело
11 жовтня, 08:54 • 25311 перегляди
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
10 жовтня, 19:08 • 33416 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
10 жовтня, 17:04 • 42874 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
10 жовтня, 15:17 • 62728 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
10 жовтня, 14:10 • 35179 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
Гватемала прийняла перший рейс із США з мігрантами із третіх країн

Київ • УНН

 • 436 перегляди

Гватемала 11 жовтня прийняла перший рейс зі США з мігрантами, серед яких були троє гондурасців та 56 гватемальців. Громадян Гондурасу негайно переправили до тимчасового міграційного центру перед репатріацією.

Гватемала прийняла перший рейс із США з мігрантами із третіх країн

Гватемала у п'ятницю, 11 жовтня, прийняла перший рейс із США з іноземними мігрантами, яких повернули зі Сполучених Штатів, а також громадянами Гватемали. Про це повідомляє Reuters із посиланням на Міграційне  управління цієї країни, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що на борту літака перебували троє гондурасців та 56 гватемальців. При цьому громадян Гондурасу було негайно переправлено до тимчасового міграційного центру перед їхньою репатріацією на батьківщину.

Видання нагадує, що уряд Гватемали відкритий для прийняття громадян з інших країн Центральної Америки, депортованих зі США, оскільки країна прагне побудувати позитивні стосунки з адміністрацією президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

Нагадаємо

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує скоротити кількість прийнятих біженців до 7500 осіб наступного року. Це значно менше, ніж ліміт у 125 000 осіб, встановлений адміністрацією Байдена.

Також повідомлялося, що уряд США запроваджує програму, що дозволяє неповнолітнім мігрантам отримати $2500 за добровільне повернення до своєї країни після схвалення імміграційним суддею.

Суд США заборонив Трампу використовувати закон 18 сторіччя для депортації мігрантів03.09.25, 16:48 • 3527 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоНовини Світу
Reuters
Гватемала
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки