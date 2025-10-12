Гватемала приняла первый рейс из США с мигрантами из третьих стран
Киев • УНН
Гватемала 11 октября приняла первый рейс из США с мигрантами, среди которых были трое гондурасцев и 56 гватемальцев. Граждан Гондураса немедленно переправили во временный миграционный центр перед репатриацией.
Гватемала в пятницу, 11 октября, приняла первый рейс из США с иностранными мигрантами, которых вернули из Соединенных Штатов, а также гражданами Гватемалы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Миграционное управление этой страны, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что на борту самолета находились трое гондурасцев и 56 гватемальцев. При этом граждане Гондураса были немедленно переправлены во временный миграционный центр перед их репатриацией на родину.
Издание напоминает, что правительство Гватемалы открыто для принятия граждан из других стран Центральной Америки, депортированных из США, поскольку страна стремится построить позитивные отношения с администрацией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Напомним
Администрация президента США Дональда Трампа планирует сократить количество принятых беженцев до 7500 человек в следующем году. Это значительно меньше, чем лимит в 125 000 человек, установленный администрацией Байдена.
Также сообщалось, что правительство США вводит программу, позволяющую несовершеннолетним мигрантам получить $2500 за добровольное возвращение в свою страну после одобрения иммиграционным судьей.
