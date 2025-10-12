$41.510.00
11 октября, 16:00
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo
11 октября, 14:06
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
11 октября, 13:21
Есть хорошие варианты, сильные идеи: Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской ПВО
11 октября, 12:56
Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью
11 октября, 12:10
Дроны СБУ поразили НПЗ “Башнефть”, который в 1400 километрах от Украины - источник
11 октября, 08:54
В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство
10 октября, 19:08
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
10 октября, 17:04
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
10 октября, 15:17
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto
10 октября, 14:10
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
Гватемала приняла первый рейс из США с мигрантами из третьих стран

Киев • УНН

 • 310 просмотра

Гватемала 11 октября приняла первый рейс из США с мигрантами, среди которых были трое гондурасцев и 56 гватемальцев. Граждан Гондураса немедленно переправили во временный миграционный центр перед репатриацией.

Гватемала приняла первый рейс из США с мигрантами из третьих стран

Гватемала в пятницу, 11 октября, приняла первый рейс из США с иностранными мигрантами, которых вернули из Соединенных Штатов, а также гражданами Гватемалы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Миграционное управление этой страны, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что на борту самолета находились трое гондурасцев и 56 гватемальцев. При этом граждане Гондураса были немедленно переправлены во временный миграционный центр перед их репатриацией на родину.

Издание напоминает, что правительство Гватемалы открыто для принятия граждан из других стран Центральной Америки, депортированных из США, поскольку страна стремится построить позитивные отношения с администрацией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Напомним

Администрация президента США Дональда Трампа планирует сократить количество принятых беженцев до 7500 человек в следующем году. Это значительно меньше, чем лимит в 125 000 человек, установленный администрацией Байдена.

Также сообщалось, что правительство США вводит программу, позволяющую несовершеннолетним мигрантам получить $2500 за добровольное возвращение в свою страну после одобрения иммиграционным судьей.

Суд США запретил Трампу использовать закон 18 века для депортации мигрантов03.09.25, 16:48 • 3527 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоНовости Мира
Reuters
Гватемала
Дональд Трамп
Соединённые Штаты