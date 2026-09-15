Що святкують 15 вересня в Україні та світі

15 вересня у світі відзначають Міжнародний день демократії під егідою ООН, День битви за Британію та Дні Незалежності п'яти країн Центральної Америки, а у церковному календарі за новим стилем вшановують святого великомученика Микиту Готського, пише УНН.

Міжнародний день демократії (International Day of Democracy)

Офіційна міжнародна дата ООН, заснована Генеральною Асамблеєю у 2007 році за ініціативи Міжпарламентського союзу. Дата приурочена до 20-ї річниці ухвалення Загальної декларації про демократію у вересні 1997 року. День покликаний привернути увагу до важливості дотримання прав людини, верховенства права, свободи слова, проведення вільних виборів та активного залучення громадян до державних процесів, підкреслюючи, що демократія є не лише метою, а й безперервним процесом розбудови справедливого суспільства.

Всесвітній день боротьби з лімфомами (World Lymphoma Awareness Day)

Глобальна медико-просвітницька ініціатива, заснована у 2004 році міжнародною організацією Lymphoma Coalition. Подія має на меті підвищити обізнаність суспільства про злоякісні пухлини лімфатичної системи, привернути увагу до перших симптомів захворювання та сприяти вчасному виявленню й доступу пацієнтів до сучасних методів імуно- та хіміотерапії.

Міжнародний день вільного програмного забезпечення (Software Freedom Day)

Глобальне неофіційне свято IT-спільноти, присвячене популяризації вільного та відкритого програмного забезпечення (FOSS) і цифрових прав користувачів. Започатковане у 2004 році, воно об'єднує програмістів та розробників для обміну досвідом створення безкоштовних операційних систем, відкритих алгоритмів та інструментів, що гарантують прозорість, приватність та незалежність від монополістських технологічних корпорацій.

День Незалежності країн Центральної Америки (Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Нікарагуа, Сальвадор)

Спільне головне національне свято п'яти центральноамериканських держав на честь підписання 15 вересня 1821 року в місті Гватемала Акта про незалежність Центральної Америки від Іспанської імперії. Свято традиційно відзначається факельною естафетою "Вогонь свободи", яка проходить через усі п'ять країн, шкільними парадами, національними танцями та урочистими підняттями державних прапорів.

День битви за Британію у Великій Британії (Battle of Britain Day)

Пам'ятна військова дата, встановлена на честь вирішального повітряного бою 15 вересня 1940 року під час Другої світової війни, коли Королівські ВПС Великої Британії (RAF) успішно відбили наймасштабніший денний наліт німецького Люфтваффе на Лондон. Поразка німецької авіації змусила Адольфа Гітлера відкласти, а згодом повністю скасувати операцію "Морський лев" з вторгнення на Британські острови.

День інженера в Індії (Engineers' Day)

Офіційне професійне свято, встановлене у 1968 році на честь дня народження сера Мокшагундама Вісвесварая (1861–1962) — видатного індійського інженера-будівельника, державного діяча та творця фундаментальних гідротехнічних споруд, дамб та зрошувальних систем країни. Свято відзначає вагомий внесок інженерних наук у модернізацію інфраструктури та економічний розвиток держави.

День пам'яті святого великомученика Микити Готського

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять святого великомученика Микити Готського — християнського воїна IV століття, який проповідував Євангеліє серед готів на берегах Дунаю та був спалений за наказом язичницького вождя Атанаріха після жорстоких катувань. Також у цей день триває Післясвято Воздвиження Чесного Хреста Господнього, коли віряни прославляють Хрест як символ спасіння.

За старим календарем віряни вшановують пам'ять святого мученика Маманта, а також його батьків Феодота і Руфіни, які прийняли мученицьку смерть у III столітті за відмову принести жертву язичницьким богам. Окрім того, у цей день згадують преподобного Івана Посника, патріарха Константинопольського (VI ст.), та преподобних Антонія і Феодосія Печерських — засновників Києво-Печерської лаври та родоначальників українського чернецтва.