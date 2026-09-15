Что празднуют 15 сентября в Украине и мире

15 сентября в мире отмечают Международный день демократии под эгидой ООН, День битвы за Британию и Дни независимости пяти стран Центральной Америки, а в церковном календаре по новому стилю чтят святого великомученика Никиту Готфского, пишет УНН.

Международный день демократии (International Day of Democracy)

Официальная международная дата ООН, учреждённая Генеральной Ассамблеей в 2007 году по инициативе Межпарламентского союза. Дата приурочена к 20-й годовщине принятия Всеобщей декларации о демократии в сентябре 1997 года. День призван привлечь внимание к важности соблюдения прав человека, верховенства права, свободы слова, проведения свободных выборов и активного привлечения граждан к государственным процессам, подчёркивая, что демократия является не только целью, но и непрерывным процессом построения справедливого общества.

Всемирный день борьбы с лимфомами (World Lymphoma Awareness Day)

Глобальная медико-просветительская инициатива, учреждённая в 2004 году международной организацией Lymphoma Coalition. Мероприятие направлено на повышение осведомлённости общества о злокачественных опухолях лимфатической системы, привлечение внимания к первым симптомам заболевания и содействие своевременному выявлению болезни, а также доступу пациентов к современным методам иммуно- и химиотерапии.

Международный день свободного программного обеспечения (Software Freedom Day)

Глобальный неофициальный праздник IT-сообщества, посвящённый популяризации свободного программного обеспечения с открытым исходным кодом (FOSS) и цифровых прав пользователей. Учреждённый в 2004 году, он объединяет программистов и разработчиков для обмена опытом создания бесплатных операционных систем, открытых алгоритмов и инструментов, гарантирующих прозрачность, конфиденциальность и независимость от монополистических технологических корпораций.

День независимости стран Центральной Америки (Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Сальвадор)

Общий главный национальный праздник пяти центральноамериканских государств в честь подписания 15 сентября 1821 года в городе Гватемала Акта о независимости Центральной Америки от Испанской империи. Праздник традиционно отмечается факельной эстафетой «Огонь свободы», которая проходит через все пять стран, школьными парадами, национальными танцами и торжественными поднятиями государственных флагов.

День битвы за Британию в Великобритании (Battle of Britain Day)

Памятная военная дата, установленная в честь решающего воздушного сражения 15 сентября 1940 года во время Второй мировой войны, когда Королевские ВВС Великобритании (RAF) успешно отбили крупнейший дневной налёт немецкой люфтваффе на Лондон. Поражение немецкой авиации вынудило Адольфа Гитлера отложить, а впоследствии полностью отменить операцию «Морской лев» по вторжению на Британские острова.

День инженера в Индии (Engineers' Day)

Официальный профессиональный праздник, учреждённый в 1968 году в честь дня рождения сэра Мокшагундамa Висвесварая (1861–1962) — выдающегося индийского инженера-строителя, государственного деятеля и создателя важнейших гидротехнических сооружений, плотин и ирригационных систем страны. Праздник отмечает значительный вклад инженерных наук в модернизацию инфраструктуры и экономическое развитие государства.

День памяти святого великомученика Никиты Готфского

По новому календарю православные и греко-католические верующие чтят память святого великомученика Никиты Готфского — христианского воина IV века, который проповедовал Евангелие среди готов на берегах Дуная и был сожжён по приказу языческого вождя Атанариха после жестоких пыток. Также в этот день продолжается попразднство Воздвижения Честного Креста Господня, когда верующие прославляют Крест как символ спасения.

По старому календарю верующие чтят память святого мученика Маманта, а также его родителей Феодота и Руфины, которые приняли мученическую смерть в III веке за отказ принести жертву языческим богам. Кроме того, в этот день вспоминают преподобного Иоанна Постника, патриарха Константинопольского (VI век), и преподобных Антония и Феодосия Печерских — основателей Киево-Печерской лавры и родоначальников украинского монашества.