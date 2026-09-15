Что празднуют 15 сентября в Украине и мире

$44.640.0251.510.01
ukenru
09:12 • 2972 просмотра
Бюджетная пропасть в 2027 году: сколько Украине не хватает и где будут искать деньги
08:35 • 2576 просмотра
Новых штрафов за превышение скорости не будет: Рада провалила законопроект
06:33 • 11830 просмотра
Дрон РФ попал в рейсовый автобус в Никопольском районе: пять погибших, семеро раненыхPhoto
Эксклюзив
06:01 • 17707 просмотра
Повлечёт ли затягивание дела Odrex последствия для адвокатов?
04:58 • 15384 просмотра
"Адские" санкции против РФ приблизились к принятию в США — осталось финальное голосование
04:45 • 15352 просмотра
Немецкие больницы готовятся к войне дронов и массовым жертвам, Бундесвер ожидает до 1000 раненых ежедневно
04:19 • 15202 просмотра
"АТЕШ" заявил о диверсии на заводе, который производит в Воронеже компоненты для ракет Х-101 и "Искандер-К"Video
16 сентября, 02:17 • 19622 просмотра
Украина может получить лицензию на производство ракет для Patriot, но есть нюанс
16 сентября, 01:17 • 17660 просмотра
Российский аналог Starlink за полгода так и не достиг рабочей орбиты, часть спутников РФ уже потеряла
16 сентября, 00:16 • 22295 просмотра
На концерт кобзона отправился генерал, который докладывал путину о якобы взятии Константиновки
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
1м/с
59%
751мм
Популярные новости
Звезда «Безумцев» Джон Хэмм станет отцом в 55 лет, его жена впервые появилась беременной перед камерами16 сентября, 00:06 • 25953 просмотра
Законопроект о жестких санкциях против РФ вынесен на финальное рассмотрение в Палате представителей США16 сентября, 02:55 • 20137 просмотра
Ракета «Искандер»: дальность, скорость, модификацииPhoto03:45 • 17575 просмотра
Сколько военных и техники потеряла Россия за сутки — данные ГенштабаPhoto04:08 • 8146 просмотра
От фольги до рыболовных сетей: как совершенно бытовые предметы нашли своё применение на войне06:59 • 8880 просмотра
публикации
Бюджетная пропасть в 2027 году: сколько Украине не хватает и где будут искать деньги09:12 • 3012 просмотра
От фольги до рыболовных сетей: как совершенно бытовые предметы нашли своё применение на войне06:59 • 9342 просмотра
Повлечёт ли затягивание дела Odrex последствия для адвокатов?
Эксклюзив
06:01 • 17721 просмотра
Ракета «Искандер»: дальность, скорость, модификацииPhoto03:45 • 17806 просмотра
Международный день демократии: почему этот праздник актуален и сегодня15 сентября, 15:14 • 32800 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Линдси Грэм
Вадим Филашкин
Сергей Марченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Германия
Саудовская Аравия
Реклама
УНН Lite
Звезда «Безумцев» Джон Хэмм станет отцом в 55 лет, его жена впервые появилась беременной перед камерами16 сентября, 00:06 • 26201 просмотра
Стива Карелла назвали одним из самых привлекательных зрелых мужчин Голливуда — актер отреагировал на новый статус15 сентября, 23:07 • 27553 просмотра
Чака Норриса, Роберта Редфорда и звезду «Баффи» «забыли» почтить на «Эмми-2026»15 сентября, 22:05 • 26212 просмотра
Келли Осборн заявила, что никогда не помирится со старшей сестрой, и объяснила почему15 сентября, 21:06 • 26694 просмотра
Евровидение-2027: Украина начала прием заявок на национальный отбор15 сентября, 11:29 • 43661 просмотра
Актуальное
Техника
Старлинк
Шахед-136
9К720 Искандер
SpaceX Starship

Что празднуют 15 сентября в Украине и мире

Киев • УНН

 • 5318 просмотра

15 сентября отмечают Международный день демократии ООН, День борьбы с лимфомами и праздники пяти стран Центральной Америки. Верующие чтят Никиту Готского.

Что празднуют 15 сентября в Украине и мире

15 сентября в мире отмечают Международный день демократии под эгидой ООН, День битвы за Британию и Дни независимости пяти стран Центральной Америки, а в церковном календаре по новому стилю чтят святого великомученика Никиту Готфского, пишет УНН.

Международный день демократии (International Day of Democracy)

Официальная международная дата ООН, учреждённая Генеральной Ассамблеей в 2007 году по инициативе Межпарламентского союза. Дата приурочена к 20-й годовщине принятия Всеобщей декларации о демократии в сентябре 1997 года. День призван привлечь внимание к важности соблюдения прав человека, верховенства права, свободы слова, проведения свободных выборов и активного привлечения граждан к государственным процессам, подчёркивая, что демократия является не только целью, но и непрерывным процессом построения справедливого общества.

Всемирный день борьбы с лимфомами (World Lymphoma Awareness Day)

Глобальная медико-просветительская инициатива, учреждённая в 2004 году международной организацией Lymphoma Coalition. Мероприятие направлено на повышение осведомлённости общества о злокачественных опухолях лимфатической системы, привлечение внимания к первым симптомам заболевания и содействие своевременному выявлению болезни, а также доступу пациентов к современным методам иммуно- и химиотерапии.

Международный день свободного программного обеспечения (Software Freedom Day)

Глобальный неофициальный праздник IT-сообщества, посвящённый популяризации свободного программного обеспечения с открытым исходным кодом (FOSS) и цифровых прав пользователей. Учреждённый в 2004 году, он объединяет программистов и разработчиков для обмена опытом создания бесплатных операционных систем, открытых алгоритмов и инструментов, гарантирующих прозрачность, конфиденциальность и независимость от монополистических технологических корпораций.

День независимости стран Центральной Америки (Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Сальвадор)

Общий главный национальный праздник пяти центральноамериканских государств в честь подписания 15 сентября 1821 года в городе Гватемала Акта о независимости Центральной Америки от Испанской империи. Праздник традиционно отмечается факельной эстафетой «Огонь свободы», которая проходит через все пять стран, школьными парадами, национальными танцами и торжественными поднятиями государственных флагов.

День битвы за Британию в Великобритании (Battle of Britain Day)

Памятная военная дата, установленная в честь решающего воздушного сражения 15 сентября 1940 года во время Второй мировой войны, когда Королевские ВВС Великобритании (RAF) успешно отбили крупнейший дневной налёт немецкой люфтваффе на Лондон. Поражение немецкой авиации вынудило Адольфа Гитлера отложить, а впоследствии полностью отменить операцию «Морской лев» по вторжению на Британские острова.

День инженера в Индии (Engineers' Day)

Официальный профессиональный праздник, учреждённый в 1968 году в честь дня рождения сэра Мокшагундамa Висвесварая (1861–1962) — выдающегося индийского инженера-строителя, государственного деятеля и создателя важнейших гидротехнических сооружений, плотин и ирригационных систем страны. Праздник отмечает значительный вклад инженерных наук в модернизацию инфраструктуры и экономическое развитие государства.

День памяти святого великомученика Никиты Готфского 

По новому календарю православные и греко-католические верующие чтят память святого великомученика Никиты Готфского — христианского воина IV века, который проповедовал Евангелие среди готов на берегах Дуная и был сожжён по приказу языческого вождя Атанариха после жестоких пыток. Также в этот день продолжается попразднство Воздвижения Честного Креста Господня, когда верующие прославляют Крест как символ спасения.

По старому календарю верующие чтят память святого мученика Маманта, а также его родителей Феодота и Руфины, которые приняли мученическую смерть в III веке за отказ принести жертву языческим богам. Кроме того, в этот день вспоминают преподобного Иоанна Постника, патриарха Константинопольского (VI век), и преподобных Антония и Феодосия Печерских — основателей Киево-Печерской лавры и родоначальников украинского монашества.

Александра Месенко

ОбществоКультураНовости Мира
Сальвадор
Королевские военно-воздушные силы
Организация Объединенных Наций
Гватемала
Индия
Великобритания
Испания
Лондон