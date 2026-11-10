Землетрус магнітудою 5,6 біля Гватемали відчули сусідні країни

У вівторок вранці біля узбережжя Гватемали стався землетрус магнітудою 5,6. Про це повідомила Геологічна служба США (USGS). Поштовхи відчувалися в будівлях столиці країни — міста Гватемала. Про це передає Reuters, пише УНН.

Деталі

Місцева влада спочатку не повідомляла про значні руйнування чи постраждалих. За даними USGS, епіцентр землетрусу розташовувався за 43 км на південь від прибережного міста Пуерто-Сан-Хосе, а осередок залягав на глибині 35 км.

Уряд Гватемали закликав громадян зберігати спокій і дотримуватися рекомендацій влади.

Землетрус також відчувався в сусідньому Сальвадорі, де заявили про відсутність загрози цунамі, а також у Нікарагуа.

У Києві, Житомирі, Дніпрі та Вінниці повідомляють про потужні поштовхи, схожі на землетрус, що відомо