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Мексика заплатить до $1300 за здачу зброї: нова програма роззброєння

Мексика заплатить до $1300 за здачу зброї: нова програма роззброєння

Київ • УНН

 • 19506 перегляди

Уряд Мексики оголосив виплати громадянам за добровільну здачу вогнепальної зброї в рамках програми "Так роззброєнню, так миру". За різні види зброї пропонують від 430 до 1300 доларів США.

Уряд Мексики оголосив суми, які він виплатить громадянам, що візьмуть участь у національній програмі роззброєння. Раніше президент Мексики заохочувала жителів брати участь у програмі "Так роззброєнню, так миру".

Передає УНН із посиланням на France24.

Деталі

Уряд Мексики оголосив суми, які він виплатить громадянам, які беруть участь у національній програмі роззброєння.

Вони включають 8 700 песо (430 доларів США) за револьвер, 25 000 песо (1200 доларів США) за гвинтівку АК-47 і 26 450 песо (1300 доларів США) за кулемет.

Минулого місяця президент Клаудія Шейнбаум закликала жителів країни взяти участь у програмі "Так роззброєнню, так миру", запевнивши скептично налаштованих людей, що їх не переслідуватимуть, якщо вони здадуть зброю.

"Йдеться про створення таких місць, як вестибюлі церков, куди люди можуть прийти і добровільно здати зброю, а також про надання їм економічних стимулів для здачі вогнепальної зброї", - сказала вона.

План зменшення збройного насильства в країні

Мета полягає в тому, щоб зменшити кількість зброї в руках цивільних осіб, що, на думку уряду, сприятиме значному зниженню рівня насильства.

Крім скорочення зброї в обігу, ще однією з ключових цілей програми є підтримка стратегій громадської безпеки, які впроваджує мексиканський уряд.

Реалізація та відповідальні органи

Операцію програми роззброєння координуватимуть різні міністерства мексиканського уряду, зокрема секретаріати національної оборони (SEDENA), внутрішніх справ і громадської безпеки.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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