Мексика заплатит до $1300 за сдачу оружия: новая программа разоружения
Киев • УНН
Правительство Мексики объявило выплаты гражданам за добровольную сдачу огнестрельного оружия в рамках программы «Да разоружению, да миру». За разные виды оружия предлагают от 430 до 1300 долларов США.
Правительство Мексики объявило суммы, которые оно выплатит гражданам, которые примут участие в национальной программе разоружения. Ранее президент Мексики поощряла жителей участвовать в программе «Да разоружению, да миру».
Передает УНН со ссылкой на France24.
Детали
Правительство Мексики объявило суммы, которые оно выплатит гражданам, участвующим в национальной программе разоружения.
Они включают 8 700 песо (430 долларов США) за револьвер, 25 000 песо (1200 долларов США) за винтовку АК-47 и 26 450 песо (1300 долларов США) за пулемет.
В прошлом месяце президент Клаудия Шейнбаум призвала жителей страны принять участие в программе «Да разоружению, да миру», заверив скептически настроенных людей, что их не будут преследовать, если они сдадут оружие.
«Речь идет о создании таких мест, как вестибюли церквей, куда люди могут прийти и добровольно сдать оружие, а также о предоставлении им экономических стимулов для сдачи огнестрельного оружия», - сказала она.
План уменьшения вооруженного насилия в стране
Цель состоит в том, чтобы уменьшить количество оружия в руках гражданских лиц, что, по мнению правительства, будет способствовать значительному снижению уровня насилия.
Кроме сокращения оружия в обороте, еще одной из ключевых целей программы является поддержка стратегий общественной безопасности, которые внедряет мексиканское правительство.
Реализация и ответственные органы
Операцию программы разоружения будут координировать различные министерства мексиканского правительства, в частности секретариаты национальной обороны (SEDENA), внутренних дел и общественной безопасности.
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