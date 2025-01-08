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Мексика заплатит до $1300 за сдачу оружия: новая программа разоружения

Мексика заплатит до $1300 за сдачу оружия: новая программа разоружения

Киев  •  УНН

 • 3983 просмотра

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Правительство Мексики объявило выплаты гражданам за добровольную сдачу огнестрельного оружия в рамках программы «Да разоружению, да миру». За разные виды оружия предлагают от 430 до 1300 долларов США.

Правительство Мексики объявило суммы, которые оно выплатит гражданам, которые примут участие в национальной программе разоружения. Ранее президент Мексики поощряла жителей участвовать в программе «Да разоружению, да миру».

Передает УНН со ссылкой на France24.

Детали

Правительство Мексики объявило суммы, которые оно выплатит гражданам, участвующим в национальной программе разоружения.

Они включают 8 700 песо (430 долларов США) за револьвер, 25 000 песо (1200 долларов США) за винтовку АК-47 и 26 450 песо (1300 долларов США) за пулемет.

В прошлом месяце президент Клаудия Шейнбаум призвала жителей страны принять участие в программе «Да разоружению, да миру», заверив скептически настроенных людей, что их не будут преследовать, если они сдадут оружие.

«Речь идет о создании таких мест, как вестибюли церквей, куда люди могут прийти и добровольно сдать оружие, а также о предоставлении им экономических стимулов для сдачи огнестрельного оружия», - сказала она.

План уменьшения вооруженного насилия в стране

Цель состоит в том, чтобы уменьшить количество оружия в руках гражданских лиц, что, по мнению правительства, будет способствовать значительному снижению уровня насилия.

Кроме сокращения оружия в обороте, еще одной из ключевых целей программы является поддержка стратегий общественной безопасности, которые внедряет мексиканское правительство.

Реализация и ответственные органы

Операцию программы разоружения будут координировать различные министерства мексиканского правительства, в частности секретариаты национальной обороны (SEDENA), внутренних дел и общественной безопасности.

Напомним,

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Двое венесуэльцев задержаны за убийство миграционного офицера на границе Мексики31 дек. 2024, 00:36 • 25447 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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