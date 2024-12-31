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Двое венесуэльцев задержаны за убийство миграционного офицера на границе Мексики

Двое венесуэльцев задержаны за убийство миграционного офицера на границе Мексики

Киев  •  УНН

 • 2375 просмотра

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В Мексике задержали двух граждан Венесуэлы по подозрению в убийстве офицера миграционной службы. На теле погибшего обнаружены травмы головы и другие признаки насилия.

В Мексике задержаны двое подозреваемых в убийстве миграционного офицера у границы с США. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали 

Следователи подтвердили, что офицер миграционной службы получил травму головы и был найден без признаков жизни, на его теле были обнаружены "признаки насилия".

Согласно информации, задержанные подозреваемые - двое граждан Венесуэлы, которые сейчас находятся под стражей.

Полиция продолжает расследование этого трагического инцидента.

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