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Двоє венесуельців затримані за вбивство міграційного офіцера на кордоні Мексики

Київ • УНН

 • 26016 перегляди

У Мексиці затримали двох громадян Венесуели за підозрою у вбивстві офіцера міграційної служби. На тілі загиблого виявлені травми голови та інші ознаки насильства.

У Мексиці затримано двох підозрюваних у вбивстві міграційного офіцера біля кордону з США. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі 

Слідчі підтвердили, що офіцер міграційної служби отримав травму голови та був знайдений без ознак життя, на його тілі були виявлені "ознаки насильства".

Згідно з інформацією, затримані підозрювані – двоє громадян Венесуели, які наразі перебувають під вартою.

Поліція продовжує розслідування цього трагічного інциденту.

Начальник поліції в Мексиці застрелився під час спроби його арешту військовими23.11.24, 11:59 • 18984 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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