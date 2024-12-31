Двоє венесуельців затримані за вбивство міграційного офіцера на кордоні Мексики

У Мексиці затримано двох підозрюваних у вбивстві міграційного офіцера біля кордону з США. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Слідчі підтвердили, що офіцер міграційної служби отримав травму голови та був знайдений без ознак життя, на його тілі були виявлені "ознаки насильства".

Згідно з інформацією, затримані підозрювані – двоє громадян Венесуели, які наразі перебувають під вартою.

Поліція продовжує розслідування цього трагічного інциденту.

Начальник поліції в Мексиці застрелився під час спроби його арешту військовими