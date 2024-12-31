Двоє венесуельців затримані за вбивство міграційного офіцера на кордоні Мексики
Київ • УНН
У Мексиці затримали двох громадян Венесуели за підозрою у вбивстві офіцера міграційної служби. На тілі загиблого виявлені травми голови та інші ознаки насильства.
У Мексиці затримано двох підозрюваних у вбивстві міграційного офіцера біля кордону з США. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Слідчі підтвердили, що офіцер міграційної служби отримав травму голови та був знайдений без ознак життя, на його тілі були виявлені "ознаки насильства".
Згідно з інформацією, затримані підозрювані – двоє громадян Венесуели, які наразі перебувають під вартою.
Поліція продовжує розслідування цього трагічного інциденту.
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