Начальник полиции в Мексике застрелился во время попытки его ареста военными

Начальник полиции небольшого городка в центральной Мексике покончил с жизнью, когда войска приблизились, чтобы арестовать его в рамках антикоррупционных рейдов, пишет УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

В городке Тексакалтитлан начальник полиции совершил самоубийство из своего оружия, когда морские пехотинцы, военнослужащие Национальной гвардии и солдаты окружили его, намереваясь задержать по неопределенным обвинениям.

Кроме того, военные арестовали мэра соседнего города Аманалко по различным обвинениям, вместе с начальником полиции и еще одним местным чиновником. В городе Техупилко, расположенном южнее, также был задержан начальник полиции.

По сообщению Федерального департамента общественной безопасности, семеро задержанных чиновников имели связи с преступными группировками и подозреваются в вымогательстве, похищениях и убийствах. Предъявлены ли им официальные обвинения, пока не уточняется.

Напомним

На фоне эскалации насилия со стороны картелей в Мексике убиты 16 боевиков, 3 полицейских ранены в результате взрыва заминированного автомобиля.