"Бан" Трампа: президент Тайваню скасував поїздку до Латинської Америки через США

Президент Тайваню Лай Цінде скасував поїздку до Латинської Америки через повідомлення про те, що США виступали проти його зупинки в Нью-Йорку. Про це повідомляє The Guardian, інформує УНН.

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Очікувалося, що Лай наступного місяця відвідає Парагвай, Гватемалу та Беліз, які визнають Тайвань суверенною державою. Але США повідомили, що він не зможе зупинитись у Нью-Йорку.

На тлі повідомлень про те, що адміністрація Трампа виступала проти запропонованої зупинки президента в Нью-Йорку, його уряд заявив, що Лай не має планів щодо закордонних поїздок через внутрішні проблеми, включаючи стихійні лиха та переговори щодо тарифів зі Сполученими Штатами - йдеться у статті.

Водночас "людина, обізнана з переговорами", повідомила, що США "попросили Тайбей змінити маршрут - не проходити через Нью-Йорк".

У свою чергу Джейсон Сюй, старший науковий співробітник Інституту Гудзона та колишній депутат парламенту Тайваню, назвав рішення Вашингтона "ненормальним", адже такі зупинки дозволені Законом про відносини з Тайванем, і додав, що адміністрація Трампа "прийняла червоні лінії Китаю".

Контекст

Адміністрація президента США Дональда Трампа відмовила президенту Тайваню Лай Цінде у дозволі зупинитися в Нью-Йорку дорогою до Центральної Америки після того, як Китай висловив заперечення Вашингтону щодо цього візиту.

Рішення Білого дому посилило занепокоєння серед прихильників Тайваню у Вашингтоні щодо того, що Трамп пом'якшує позицію щодо Китаю, прагнучи проведення зустрічі з лідером країни Сі Цзіньпіном.

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