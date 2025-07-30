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"Бан" Трампа: президент Тайваню скасував поїздку до Латинської Америки через США

Київ • УНН

 • 1228 перегляди

Президент Тайваню Лай Цінде скасував поїздку до Латинської Америки після того, як США виступили проти його зупинки в Нью-Йорку. Адміністрація Трампа відмовила у дозволі на зупинку після заперечень Китаю, посиливши занепокоєння щодо позиції США.

"Бан" Трампа: президент Тайваню скасував поїздку до Латинської Америки через США

Президент Тайваню Лай Цінде скасував поїздку до Латинської Америки через повідомлення про те, що США виступали проти його зупинки в Нью-Йорку. Про це повідомляє The Guardian, інформує УНН.

Деталі

Очікувалося, що Лай наступного місяця відвідає Парагвай, Гватемалу та Беліз, які визнають Тайвань суверенною державою. Але США повідомили, що він не зможе зупинитись у Нью-Йорку.

На тлі повідомлень про те, що адміністрація Трампа виступала проти запропонованої зупинки президента в Нью-Йорку, його уряд заявив, що Лай не має планів щодо закордонних поїздок через внутрішні проблеми, включаючи стихійні лиха та переговори щодо тарифів зі Сполученими Штатами

- йдеться у статті.

Водночас "людина, обізнана з переговорами", повідомила, що США "попросили Тайбей змінити маршрут - не проходити через Нью-Йорк".

У свою чергу Джейсон Сюй, старший науковий співробітник Інституту Гудзона та колишній депутат парламенту Тайваню, назвав рішення Вашингтона "ненормальним", адже такі зупинки дозволені Законом про відносини з Тайванем, і додав, що адміністрація Трампа "прийняла червоні лінії Китаю".

Контекст

Адміністрація президента США Дональда Трампа відмовила президенту Тайваню Лай Цінде у дозволі зупинитися в Нью-Йорку дорогою до Центральної Америки після того, як Китай висловив заперечення Вашингтону щодо цього візиту.

Рішення Білого дому посилило занепокоєння серед прихильників Тайваню у Вашингтоні щодо того, що Трамп пом'якшує позицію щодо Китаю, прагнучи проведення зустрічі з лідером країни Сі Цзіньпіном.

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Вадим Хлюдзинський

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