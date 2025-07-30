«Бан» Трампа: президент Тайваня отменил поездку в Латинскую Америку из-за США

Президент Тайваня Лай Цинде отменил поездку в Латинскую Америку из-за сообщений о том, что США выступали против его остановки в Нью-Йорке. Об этом сообщает The Guardian, информирует УНН.

Детали

Ожидалось, что Лай в следующем месяце посетит Парагвай, Гватемалу и Белиз, которые признают Тайвань суверенным государством. Но США сообщили, что он не сможет остановиться в Нью-Йорке.

На фоне сообщений о том, что администрация Трампа выступала против предложенной остановки президента в Нью-Йорке, его правительство заявило, что Лай не имеет планов относительно заграничных поездок из-за внутренних проблем, включая стихийные бедствия и переговоры по тарифам с Соединенными Штатами - говорится в статье.

В то же время "человек, осведомленный с переговорами", сообщил, что США "попросили Тайбэй изменить маршрут - не проходить через Нью-Йорк".

В свою очередь Джейсон Сюй, старший научный сотрудник Института Гудзона и бывший депутат парламента Тайваня, назвал решение Вашингтона "ненормальным", ведь такие остановки разрешены Законом об отношениях с Тайванем, и добавил, что администрация Трампа "приняла красные линии Китая".

Контекст

Администрация президента США Дональда Трампа отказала президенту Тайваня Лай Цинде в разрешении остановиться в Нью-Йорке по пути в Центральную Америку после того, как Китай выразил возражения Вашингтону относительно этого визита.

Решение Белого дома усилило беспокойство среди сторонников Тайваня в Вашингтоне относительно того, что Трамп смягчает позицию по Китаю, стремясь к проведению встречи с лидером страны Си Цзиньпином.

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