Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 35551 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 59071 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36 • 40628 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
28 вересня, 06:00 • 40315 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24 • 63319 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 71484 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 92810 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 152840 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 56816 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
У США в шасі літака з Європи виявили мертвого безквиткового пасажира

Київ • УНН

 • 1588 перегляди

У неділю в аеропорту Шарлотт-Дуглас знайшли мертвого безквиткового пасажира у відсіку шасі літака American Airlines, що прибув з Європи. Поліція розслідує справу, не розкриваючи особу загиблого та місто вильоту.

У США в шасі літака з Європи виявили мертвого безквиткового пасажира

Безквиткового пасажира було знайдено мертвим у відсіку шасі літака American Airlines в міжнародному аеропорту Шарлотт-Дуглас у Північній Кароліні в неділю, після прибуття рейсу з Європи. Про це повідомляє The New York Times, пише УНН.

Деталі

За словами поліції Шарлотт-Мекленбурга, тіло було виявлено близько 9-ї години ранку під час технічного обслуговування літака. Правоохоронці не повідомили, з якого саме європейського міста прибув рейс, а також не розкрили особу загиблого.

Як зазначається, справу розслідує відділ вбивств поліції.

Хоча випадки проникнення "зайців" на літаки трапляються рідко, ті, хто наважується на це, зазвичай ховаються у відсіку шасі — ніші під літаком, де під час польоту зберігаються прибрані колеса. Подібні спроби часто закінчуються смертю, згідно з даними Фонду безпеки польотів (Flight Safety Foundation).

Раніше цього року тіла двох людей було знайдено у відсіку шасі літака JetBlue, що прилетів із Нью-Йорка до Форт-Лодердейла, штат Флорида. У грудні минулого року тіло було виявлено в шасі літака United Airlines, який прилетів до Гаваїв із Чикаго.

Ті, кому вдається вижити, зазвичай роблять це завдяки рідкісному збігу обставин: поєднанню тепла, що утворюється у відсіку, втрати свідомості та гіпотермії, яка може тимчасово зберігати нервову систему

- йдеться у досліджені Університету Райт Стейт в Дейтоні, штат Огайо, та Федерального управління цивільної авіації США (FAA).

У 2022 році кенійський чоловік вижив під час перельоту з Йоганнесбурга до Амстердама, сховавшись у передньому відсіку шасі вантажного літака. У 2021 році чоловік, який заховався в шасі літака, вижив після рейсу з Гватемали до Маямі. А у 2014 році підліток із Каліфорнії вижив після п’яти з половиною годин польоту у відсіку шасі літака, що летів із Сан-Хосе (штат Каліфорнія) до Мауї, Гаваї.

Стрілок убив щонайменше 4 людей та поранив 8 у церкві в США29.09.25, 08:53 • 1474 перегляди

Ольга Розгон

