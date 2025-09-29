У США в шасі літака з Європи виявили мертвого безквиткового пасажира

Безквиткового пасажира було знайдено мертвим у відсіку шасі літака American Airlines в міжнародному аеропорту Шарлотт-Дуглас у Північній Кароліні в неділю, після прибуття рейсу з Європи. Про це повідомляє The New York Times, пише УНН.

Деталі

За словами поліції Шарлотт-Мекленбурга, тіло було виявлено близько 9-ї години ранку під час технічного обслуговування літака. Правоохоронці не повідомили, з якого саме європейського міста прибув рейс, а також не розкрили особу загиблого.

Як зазначається, справу розслідує відділ вбивств поліції.

Хоча випадки проникнення "зайців" на літаки трапляються рідко, ті, хто наважується на це, зазвичай ховаються у відсіку шасі — ніші під літаком, де під час польоту зберігаються прибрані колеса. Подібні спроби часто закінчуються смертю, згідно з даними Фонду безпеки польотів (Flight Safety Foundation).

Раніше цього року тіла двох людей було знайдено у відсіку шасі літака JetBlue, що прилетів із Нью-Йорка до Форт-Лодердейла, штат Флорида. У грудні минулого року тіло було виявлено в шасі літака United Airlines, який прилетів до Гаваїв із Чикаго.

Ті, кому вдається вижити, зазвичай роблять це завдяки рідкісному збігу обставин: поєднанню тепла, що утворюється у відсіку, втрати свідомості та гіпотермії, яка може тимчасово зберігати нервову систему - йдеться у досліджені Університету Райт Стейт в Дейтоні, штат Огайо, та Федерального управління цивільної авіації США (FAA).

У 2022 році кенійський чоловік вижив під час перельоту з Йоганнесбурга до Амстердама, сховавшись у передньому відсіку шасі вантажного літака. У 2021 році чоловік, який заховався в шасі літака, вижив після рейсу з Гватемали до Маямі. А у 2014 році підліток із Каліфорнії вижив після п’яти з половиною годин польоту у відсіку шасі літака, що летів із Сан-Хосе (штат Каліфорнія) до Мауї, Гаваї.

