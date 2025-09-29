В США в шасси самолета из Европы обнаружили мертвого безбилетного пассажира
Киев • УНН
В воскресенье в аэропорту Шарлотт-Дуглас нашли мертвого безбилетного пассажира в отсеке шасси самолета American Airlines, прибывшего из Европы. Полиция расследует дело, не раскрывая личность погибшего и город вылета.
Безбилетный пассажир был найден мертвым в отсеке шасси самолета American Airlines в международном аэропорту Шарлотт-Дуглас в Северной Каролине в воскресенье, после прибытия рейса из Европы. Об этом сообщает The New York Times, пишет УНН.
Детали
По словам полиции Шарлотт-Мекленбурга, тело было обнаружено около 9 часов утра во время технического обслуживания самолета. Правоохранители не сообщили, из какого именно европейского города прибыл рейс, а также не раскрыли личность погибшего.
Как отмечается, дело расследует отдел убийств полиции.
Хотя случаи проникновения "зайцев" на самолеты случаются редко, те, кто решается на это, обычно прячутся в отсеке шасси — нише под самолетом, где во время полета хранятся убранные колеса. Подобные попытки часто заканчиваются смертью, согласно данным Фонда безопасности полетов (Flight Safety Foundation).
Ранее в этом году тела двух человек были найдены в отсеке шасси самолета JetBlue, прилетевшего из Нью-Йорка в Форт-Лодердейл, штат Флорида. В декабре прошлого года тело было обнаружено в шасси самолета United Airlines, который прилетел на Гавайи из Чикаго.
Те, кому удается выжить, обычно делают это благодаря редкому стечению обстоятельств: сочетанию тепла, образующегося в отсеке, потери сознания и гипотермии, которая может временно сохранять нервную систему
В 2022 году кенийский мужчина выжил во время перелета из Йоханнесбурга в Амстердам, спрятавшись в переднем отсеке шасси грузового самолета. В 2021 году мужчина, который спрятался в шасси самолета, выжил после рейса из Гватемалы в Майами. А в 2014 году подросток из Калифорнии выжил после пяти с половиной часов полета в отсеке шасси самолета, летевшего из Сан-Хосе (штат Калифорния) в Мауи, Гавайи.
Стрелок убил по меньшей мере 4 человека и ранил 8 в церкви в США29.09.25, 08:53 • 1298 просмотров