В США в шасси самолета из Европы обнаружили мертвого безбилетного пассажира

Безбилетный пассажир был найден мертвым в отсеке шасси самолета American Airlines в международном аэропорту Шарлотт-Дуглас в Северной Каролине в воскресенье, после прибытия рейса из Европы. Об этом сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

По словам полиции Шарлотт-Мекленбурга, тело было обнаружено около 9 часов утра во время технического обслуживания самолета. Правоохранители не сообщили, из какого именно европейского города прибыл рейс, а также не раскрыли личность погибшего.

Как отмечается, дело расследует отдел убийств полиции.

Хотя случаи проникновения "зайцев" на самолеты случаются редко, те, кто решается на это, обычно прячутся в отсеке шасси — нише под самолетом, где во время полета хранятся убранные колеса. Подобные попытки часто заканчиваются смертью, согласно данным Фонда безопасности полетов (Flight Safety Foundation).

Ранее в этом году тела двух человек были найдены в отсеке шасси самолета JetBlue, прилетевшего из Нью-Йорка в Форт-Лодердейл, штат Флорида. В декабре прошлого года тело было обнаружено в шасси самолета United Airlines, который прилетел на Гавайи из Чикаго.

Те, кому удается выжить, обычно делают это благодаря редкому стечению обстоятельств: сочетанию тепла, образующегося в отсеке, потери сознания и гипотермии, которая может временно сохранять нервную систему - говорится в исследовании Университета Райт Стейт в Дейтоне, штат Огайо, и Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

В 2022 году кенийский мужчина выжил во время перелета из Йоханнесбурга в Амстердам, спрятавшись в переднем отсеке шасси грузового самолета. В 2021 году мужчина, который спрятался в шасси самолета, выжил после рейса из Гватемалы в Майами. А в 2014 году подросток из Калифорнии выжил после пяти с половиной часов полета в отсеке шасси самолета, летевшего из Сан-Хосе (штат Калифорния) в Мауи, Гавайи.

