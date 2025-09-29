$41.490.00
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Стрелок убил по меньшей мере 4 человека и ранил 8 в церкви в США

Киев • УНН

 • 1298 просмотра

В Мичигане мужчина врезался на автомобиле в церковь, открыл огонь из штурмовой винтовки и поджег здание, убив по меньшей мере четырех и ранив восьмерых. Злоумышленник, 40-летний Томас Джейкоб Сэнфорд, бывший морской пехотинец, погиб в перестрелке с полицией.

Стрелок убил по меньшей мере 4 человека и ранил 8 в церкви в США

Мужчина, который врезался на своей машине в парадную дверь церкви в Мичигане в США, открыл огонь из штурмовой винтовки и поджег церковь, убив по меньшей мере четырех и ранив по меньшей мере восьмерых, после чего погиб в перестрелке с полицией, сообщили официальные лица, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Полиция сообщила, что преступник, опознанный как 40-летний Томас Джейкоб Сэнфорд, бывший морской пехотинец США из соседнего города Бертон, намеренно поджег церковь Иисуса Христа Святых последних дней (Church of Jesus Christ of Latter-day Saints), которая была охвачена пламенем и клубами дыма.

Двое из пострадавших от стрельбы погибли, еще восемь были госпитализированы, сообщили официальные лица. Через несколько часов после стрельбы полиция сообщила об обнаружении по меньшей мере двух тел в обугленных руинах церкви, которые еще не были разобраны, и, возможно, там были другие жертвы.

"Есть несколько пропавших без вести", - заявил на пресс-конференции начальник полиции городка Гранд-Бланк Уильям Ренье.

Представитель Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ США (ATF) сообщил, что, по мнению следователей, стрелок использовал горючее - предположительно, бензин - для разжигания огня, и некоторые взрывчатые вещества были обнаружены. ФБР заявило, что ведет расследование того, что оно считает актом целенаправленного насилия.

По словам Ренье, в церкви были сотни людей, когда Сэнфорд въехал в здание.

Двое сотрудников правоохранительных органов прибыли на место происшествия в течение 30 секунд после получения экстренного вызова и начали перестрелку с подозреваемым, застрелив его на парковке примерно через восемь минут после начала инцидента, сообщил Ренье.

Следователи обыщут дом и телефон стрелка, чтобы установить мотив преступления, сообщил Ренье.

Согласно военным документам США, Сэнфорд был морским пехотинцем США с 2004 по 2008 год и ветераном войны в Ираке.

По совпадению, другой 40-летний ветеран морской пехоты, служивший в Ираке, является подозреваемым в стрельбе в Северной Каролине, в результате которой погибли три человека и пятеро получили ранения менее чем за 14 часов до инцидента в Мичигане.

Полиция Саутпорта, штат Северная Каролина, обвинила Найджела Макса Эджа в стрельбе по прибрежному бару с лодки в субботу вечером. Эджу предъявлены обвинения по трем пунктам обвинения в убийстве первой степени и пяти пунктам обвинения в покушении на убийство, сообщила полиция.

Согласно судебным протоколам, в федеральном иске, поданном Эджем против правительства США и других лиц, он описывается как награжденный морской пехотинец, который получил тяжелые ранения, включая черепно-мозговую травму, в Ираке. В иске, который был отклонен, указано, что до смены имени Эдж был известен как Шон Уильям Дебевуаз.

Президент США Дональд Трамп в заявлении на Truth Social заявил, что стрельба "судя по всему, является очередной целенаправленной атакой на христиан в Соединенных Штатах Америки" и что "эта эпидемия насилия в нашей стране должна быть немедленно прекращена!".

Дополнение

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней, неофициально известная как мормонская церковь, следует учениям Иисуса и пророчествам Джозефа Смита, американца XIX века.

Гранд-Бланк, город с населением 7700 человек, расположен примерно в 100 км к северо-западу от Детройта.

По данным Архива по вопросам насилия с применением огнестрельного оружия, эта трагедия в Мичигане стала 324 случаем массового расстрела в США в 2025 году.

Это также третий случай массовой стрельбы в США менее чем за 24 часа, включая инцидент в Северной Каролине и стрельбу, произошедшую через несколько часов в казино в Игл-Пасс в штате Техас, в результате которой погибли по меньшей мере два человека и несколько получили ранения.

Юлия Шрамко

