Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Стрілок убив щонайменше 4 людей та поранив 8 у церкві в США

Київ • УНН

 • 1484 перегляди

У Мічигані чоловік врізався на авто в церкву, відкрив вогонь зі штурмової гвинтівки та підпалив будівлю, вбивши щонайменше чотирьох та поранивши вісьмох. Зловмисник, 40-річний Томас Джейкоб Сенфорд, колишній морський піхотинець, загинув у перестрілці з поліцією.

Стрілок убив щонайменше 4 людей та поранив 8 у церкві в США

Чоловік, який врізався на своїй машині в парадні двері церкви в Мічигані у США, відкрив вогонь зі штурмової гвинтівки і підпалив церкву, вбивши щонайменше чотирьох і поранивши щонайменше вісьмох, після чого помер у перестрілці з поліцією, повідомили офіційні особи, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Поліція повідомила, що злочинець, упізнаний як 40-річний Томас Джейкоб Сенфорд, колишній морський піхотинець США із сусіднього міста Бертон, навмисне підпалив церкву Ісуса Христа Святих останніх днів (Church of Jesus Christ of Latter-day Saints), яку було охоплено полум'ям та клубами диму.

Двоє з постраждалих від стрілянини загинули, ще вісім було госпіталізовано, повідомили офіційні особи. За кілька годин після стрілянини поліція повідомила про виявлення щонайменше двох тіл в обвуглених руїнах церкви, які ще не були розібрані, і, можливо, там були інші жертви.

"Є кілька зниклих безвісти", - заявив на пресконференції начальник поліції містечка Гранд-Бланк Вільям Реньє.

Представник Бюро з контролю за обігом алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї та вибухових речовин США (ATF) повідомив, що, на думку слідчих, стрілок використав пальне - імовірно, бензин - для розпалювання вогню, і деякі вибухові речовини були виявлені. ФБР заявило, що веде розслідування того, що воно вважає актом цілеспрямованого насильства.

За словами Реньє, у церкві були сотні людей, коли Сенфорд в'їхав у будівлю.

Двоє співробітників правоохоронних органів прибули на місце події протягом 30 секунд після отримання екстреного виклику і почали перестрілку з підозрюваним, застреливши його на парковці приблизно через вісім хвилин після початку інциденту, повідомив Реньє.

Слідчі обшукають будинок та телефон стрілка, щоб встановити мотив злочину, повідомив Реньє.

Згідно з військовими документами США, Сенфорд був морським піхотинцем США з 2004 по 2008 рік та ветераном війни в Іраку.

За збігом, інший 40-річний ветеран морської піхоти, який служив в Іраку, є підозрюваним у стрільбі в Північній Кароліні, внаслідок якої загинули троє людей і п'ятеро отримали поранення менш ніж за 14 годин до інциденту в Мічигані.

Поліція Саутпорта, штат Північна Кароліна, звинуватила Найджела Макса Еджа у стрільбі по прибережному бару з човна у суботу ввечері. Еджу висунуто обвинувачення за трьома пунктами обвинувачення у вбивстві першого ступеня та п'ятьма пунктами обвинувачення у замаху на вбивство, повідомила поліція.

Згідно з судовими протоколами, у федеральному позові, поданому Еджем проти уряду США та інших осіб, він описується як нагороджений морський піхотинець, який отримав тяжкі поранення, включаючи черепно-мозкову травму, в Іраку. У позові, який було відхилено, зазначено, що до зміни імені Едж був відомий як Шон Вільям Дебевуаз.

Президент США Дональд Трамп у заяві на Truth Social заявив, що стрілянина "судячи з усього, є черговим цілеспрямованою атакою на християн у Сполучених Штатах Америки" і що "ця епідемія насилля у нашій країні повинна бути негайно припинена!".

Доповення

Церква Ісуса Христа Святих останніх днів, неофіційно відома як мормонська церква, слідує вченням Ісуса та пророцтвам Джозефа Сміта, американця XIX століття.

Гранд-Бланк, місто з населенням 7700 осіб, розташоване приблизно за 100 км на північний захід від Детройта.

За даними Архіву з питань насильства із застосуванням вогнепальної зброї, ця трагедія в Мічигані стала 324 випадком масового розстрілу в США в 2025 році.

Це також третій випадок масової стрілянини в США менш ніж за 24 години, включаючи інцидент у Північній Кароліні та стрілянину, що сталася через кілька годин у казино в Ігл-Пасс у штаті Техас, у результаті якої загинули щонайменше дві людини і кілька отримали поранення.

Юлія Шрамко

