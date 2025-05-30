У джунглях Гватемали знайшли стародавнє місто майя віком понад 2800 років

$41.530.06
46.800.27
ukenru
У центрі Чернігова помітили смерч: експерт попереджає про можливе збільшення таких явищ влітку
Ексклюзив
13:21 • 9576 перегляди

У центрі Чернігова помітили смерч: експерт попереджає про можливе збільшення таких явищ влітку

Ексклюзив
11:54 • 21774 перегляди

Корупційний дисонанс у Раді: суд 2 червня продовжить розгляд справи обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних

Ексклюзив
11:01 • 23159 перегляди

Фото з Усиком та суд між клонами: дещо про дрібніших гравців ринку "сірої" техніки

10:40 • 27872 перегляди

Ілон Маск іде з Білого дому: чим запам’яталися 130 днів на посаді радника Трампа

Ексклюзив
30 травня, 08:52 • 41558 перегляди

Як війна вплинула на малих українців - інтерв'ю із головою Держслужби у справах дітей

30 травня, 07:41 • 44105 перегляди

Підготовка до другого туру переговорів із рф у Стамбулі: що відомо на даний момент

30 травня, 06:54 • 27598 перегляди

Ситуація на Сумщині: ворог намагається наступати, є певна "сіра зона", евакуація проходить активно - ОВА

29 травня, 23:10 • 28136 перегляди

США погрожують вийти з переговорів щодо миру в Україні: названо умову

29 травня, 13:16 • 152807 перегляди

Як пройде останній дзвоник 2025 року в Україні: безпека та особливості регіонів

29 травня, 10:11 • 164488 перегляди

Серед громадян, які повторно проходять ВЛК, 99% визнаються придатними до військової служби - Веніславський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
4м/с
76%
748мм
Популярнi новини

Обвал льодовика у Швейцарії актуалізував ризики зміни клімату: тенденція глобальна і вже незворотна - AP

30 травня, 06:05 • 11379 перегляди

Літо без сорочок: Джастін Бібер із сином зустрічають теплі дні

30 травня, 07:19 • 26926 перегляди

"Том Круз налякав би нас більше, ніж Бред Пітт" - режисер "Формули-1" про вибір актора для фільму

30 травня, 08:06 • 27009 перегляди

Сутичка між місцевими і представниками ТЦК у Кам'янці-Подільському: у центрі комплектування вийшли із новою заявою

30 травня, 09:00 • 15968 перегляди

Замість підозри - тиша: як розслідування проти головного юриста НБУ загрузло у бездіяльності

12:00 • 20762 перегляди
Публікації

“Золота” посада під загрозою: Олена Дума вперлася у “крісло” голови АРМА і знову воює через реформу

14:15 • 10485 перегляди

Цінності на смітнику: світ у мінусі на 91 млрд доларів через e-waste

13:52 • 11010 перегляди

Замість підозри - тиша: як розслідування проти головного юриста НБУ загрузло у бездіяльності

12:00 • 20888 перегляди

Ілон Маск іде з Білого дому: чим запам’яталися 130 днів на посаді радника Трампа

10:40 • 27827 перегляди

Як війна вплинула на малих українців - інтерв'ю із головою Держслужби у справах дітей
Ексклюзив

30 травня, 08:52 • 41513 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Денис Шмигаль

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Руслан Кравченко

Борис Пісторіус

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Айс-лате: п’ять варіантів холодної кави, які легко приготувати вдома

12:39 • 7006 перегляди

"Том Круз налякав би нас більше, ніж Бред Пітт" - режисер "Формули-1" про вибір актора для фільму

30 травня, 08:06 • 27117 перегляди

Літо без сорочок: Джастін Бібер із сином зустрічають теплі дні

30 травня, 07:19 • 27037 перегляди

"Playing God" з музикою Nube отримує право на участь в "Оскарі" після перемоги на Animayo

29 травня, 07:36 • 118491 перегляди

Гейлі Бібер продала бренд Rhode за мільярд доларів

29 травня, 06:22 • 111033 перегляди
Актуальне

M1 Abrams

F-16 Fighting Falcon

Р-73

Рейс 17 Malaysia Airlines

Telegram

У джунглях Гватемали знайшли стародавнє місто майя віком понад 2800 років

Київ • УНН

 • 1304 перегляди

Археологи виявили в джунглях Гватемали залишки міста майя Лос-Абуелос, віком понад 2800 років. Знахідка містить піраміди та пам'ятники, що свідчать про важливе церемоніальне значення.

У джунглях Гватемали знайшли стародавнє місто майя віком понад 2800 років

Глибоко в гватемальських джунглях лежать залишки стародавнього міста стародавньої цивілізації корінних народів Центральної Америки.

Передає УНН із посиланням на DW.

Деталі

На півночі Гватемали археологи знайшли залишки стародавнього міста. Ця місцевість носить назву Лос-Абуелос, в перекладі з іспанської означає "дідусь і бабуся", - воно розташоване в північному департаменті Петен, приблизно за 21 кілометр від знаменитих руїн Уашактуна (стародавнє священне місце цивілізації майя).

Наявність пірамід та пам'ятників у Лос-Абуелос свідчить про те, що це було важливе місце проведення церемоній майя, де, можливо, відбувалися жорстокі людські жертвопринесення.

Довідка

Відкриття було зроблене гватемальськими та словацькими археологами за підтримки Університету Коменського в Братиславі (Словаччина), коли вони розширили дослідницьку площу приблизно до 1200 км² у малодосліджених районах парку Уашактун у 2009 році.

Директор Регіонального археологічного проекту Уашактун (PARU), словак Мілан Ковач, заявив на прес-конференції в Національному палаці, що "попередні розкопки" розпочалися у 2023 році. 

Археологи розкопали на узбережжі Перу елітну жіночу гробницю, якій п'ять тисяч років25.04.25, 17:57 • 17255 переглядiв

Вже у "більшому масштабі" розкопки були проведено у 2025 році, - дослідники мали на меті "зрозумітихронологію, а також політичне та ритуальне значення" цього місця в регіоні.

Коментар місцевої адмінстрації 

За даними міністерства, знайдене місто, можливо, один з найстаріших і найважливіших церемоніальних центрів ранньої цивілізації майя в густому тропічному лісі Петена, поблизу мексиканського кордону.

Це місце представляє собою чудове архітектурне планування", а піраміди та пам'ятники "виготовлені з унікальною іконографією регіону

– заявило міністерство.

Нагадаємо

У Мексиці виявили древнє місто майя Валеріана завдяки випадковому пошуку в Google та лазерній зйомці. Місто могло вміщувати до 50 000 жителів та було другим за щільністю після Калакмуля.

Поблизу Сиракуз виявили залишки корабля та гармату часів битви при мисі Пассаро між англійським та іспанським флотами. Знахідки відкривають нові подробиці про цю важливу морську подію.

Імператор Японії відвідав поле битви Другої світової війни на острові Іводзіма07.04.25, 14:44 • 8584 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

КультураНовини Світу
Мексика
Гватемала
Словаччина
Brent
$62.81
Bitcoin
$105,395.90
S&P 500
$5,897.93
Tesla
$361.84
Газ TTF
$34.31
Золото
$3,306.64
Ethereum
$2,599.67