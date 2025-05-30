У джунглях Гватемали знайшли стародавнє місто майя віком понад 2800 років

Глибоко в гватемальських джунглях лежать залишки стародавнього міста стародавньої цивілізації корінних народів Центральної Америки.

Передає УНН із посиланням на DW.

На півночі Гватемали археологи знайшли залишки стародавнього міста. Ця місцевість носить назву Лос-Абуелос, в перекладі з іспанської означає "дідусь і бабуся", - воно розташоване в північному департаменті Петен, приблизно за 21 кілометр від знаменитих руїн Уашактуна (стародавнє священне місце цивілізації майя).

Наявність пірамід та пам'ятників у Лос-Абуелос свідчить про те, що це було важливе місце проведення церемоній майя, де, можливо, відбувалися жорстокі людські жертвопринесення.

Відкриття було зроблене гватемальськими та словацькими археологами за підтримки Університету Коменського в Братиславі (Словаччина), коли вони розширили дослідницьку площу приблизно до 1200 км² у малодосліджених районах парку Уашактун у 2009 році.

Директор Регіонального археологічного проекту Уашактун (PARU), словак Мілан Ковач, заявив на прес-конференції в Національному палаці, що "попередні розкопки" розпочалися у 2023 році.

Археологи розкопали на узбережжі Перу елітну жіночу гробницю, якій п'ять тисяч років

Вже у "більшому масштабі" розкопки були проведено у 2025 році, - дослідники мали на меті "зрозумітихронологію, а також політичне та ритуальне значення" цього місця в регіоні.

За даними міністерства, знайдене місто, можливо, один з найстаріших і найважливіших церемоніальних центрів ранньої цивілізації майя в густому тропічному лісі Петена, поблизу мексиканського кордону.

Це місце представляє собою чудове архітектурне планування", а піраміди та пам'ятники "виготовлені з унікальною іконографією регіону