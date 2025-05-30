В джунглях Гватемалы нашли древний город майя возрастом более 2800 лет

Глубоко в гватемальских джунглях лежат остатки древнего города древней цивилизации коренных народов Центральной Америки.

Передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

На севере Гватемалы археологи нашли остатки древнего города. Эта местность носит название Лос-Абуэлос, в переводе с испанского означает "дедушка и бабушка", - оно расположено в северном департаменте Петен, примерно в 21 километре от знаменитых руин Уашактуна (древнее священное место цивилизации майя).

Наличие пирамид и памятников в Лос-Абуэлос свидетельствует о том, что это было важное место проведения церемоний майя, где, возможно, происходили жестокие человеческие жертвоприношения.

Справка

Открытие было сделано гватемальскими и словацкими археологами при поддержке Университета Коменского в Братиславе (Словакия), когда они расширили исследовательскую площадь примерно до 1200 км² в малоисследованных районах парка Уашактун в 2009 году.

Директор Регионального археологического проекта Уашактун (PARU), словак Милан Ковач, заявил на пресс-конференции в Национальном дворце, что "предварительные раскопки" начались в 2023 году.

Археологи раскопали на побережье Перу элитную женскую гробницу, которой пять тысяч лет

Уже в "большем масштабе" раскопки были проведены в 2025 году, - исследователи ставили целью "понять хронологию, а также политическое и ритуальное значение" этого места в регионе.

Комментарий местной администрации

По данным министерства, найденный город, возможно, один из старейших и важнейших церемониальных центров ранней цивилизации майя в густом тропическом лесу Петена, вблизи мексиканской границы.

Это место представляет собой прекрасное архитектурное планирование", а пирамиды и памятники "изготовлены с уникальной иконографией региона – заявило министерство.

Напомним

В Мексике обнаружили древний город майя Валериана благодаря случайному поиску в Google и лазерной съемке. Город мог вмещать до 50 000 жителей и был вторым по плотности после Калакмуля.

Вблизи Сиракуз обнаружили остатки корабля и пушку времен битвы при мысе Пассаро между английским и испанским флотами. Находки открывают новые подробности об этом важном морском событии.

Император Японии посетил поле битвы Второй мировой войны на острове Иводзима