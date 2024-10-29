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Дослідник випадково знайшов загублене місто у джунглях Мексики

Київ • УНН

 • 13897 перегляди

У Мексиці виявили древнє місто майя Валеріана завдяки випадковому пошуку в Google та лазерній зйомці. Місто могло вміщувати до 50 000 жителів та було другим за щільністю після Калакмуля.

Дослідник випадково знайшов загублене місто у джунглях Мексики

Величезне місто майя було виявлено через сторіччя після того, як воно зникло під пологом джунглів у Мексиці, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Археологи знайшли піраміди, спортивні майданчики, греблі, що з'єднують райони та амфітеатри у південно-східному штаті Кампече.

Вони знайшли прихований комплекс, який назвали Валеріана, за допомогою лідара - типу лазерної зйомки, яка картує структури, приховані під рослинністю.

Вони вважають, що за щільністю він поступається лише Калакмулю, який вважається найбільшим поселенням майя у давній Латинській Америці.

Команда виявила загалом три ділянки "випадково", коли один археолог переглядав дані в Інтернеті.

"Я був десь на 16 сторінці пошуку Google і знайшов лазерну зйомку, проведену мексиканською організацією з моніторингу навколишнього середовища", - пояснює Люк Олд-Томас, аспірант університету Тулейн у США.

Коли Олд-Томас опрацював дані методами, що використовуються археологами, він побачив те, що прогаяли інші - величезне стародавнє місто, у якому на піку свого розвитку з 750 по 850 рік нашої ери могло проживати від 30 до 50 тисяч осіб.

Це більше, ніж кількість людей, які живуть у регіоні сьогодні, кажуть дослідники.

Олд-Томас та його колеги назвали місто Валеріана на честь прилеглої лагуни.

Знахідка допомагає змінити уявлення про західне мислення, що тропіки були місцем, де "цивілізації вмирали", каже професор Марчелло Кануто, співавтор дослідження.

Натомість ця частина світу була домом для багатих і складних культур, пояснює він.

Ми не можемо бути впевнені, що призвело до занепаду та остаточного запустіння міста, але археологи кажуть, що зміна клімату була основним чинником.

У Марокко знайшли стародавнє місто 2 століття04.11.23, 05:32 • 233535 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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