Исследователь случайно нашел затерянный город в джунглях Мексики

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Мексике обнаружили древний город майя Валериана благодаря случайному поиску в Google и лазерной съемке. Город мог вмещать до 50 000 жителей и был вторым по плотности после Калакмуля.

Огромный город майя был обнаружен спустя столетия после того, как он исчез под пологом джунглей в Мексике, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Археологи нашли пирамиды, спортивные площадки, плотины, соединяющие районы и амфитеатры в юго-восточном штате Кампече.

Они нашли скрытый комплекс, который назвали Валериана, с помощью лидара - типа лазерной съемки, которая картирует структуры, скрытые под растительностью.

Они считают, что по плотности он уступает лишь Калакмулю, который считается крупнейшим поселением майя в древней Латинской Америке.

Команда обнаружила всего три участка "случайно", когда один археолог просматривал данные в Интернете.

"Я был где-то на 16 странице поиска Google и нашел лазерную съемку, проведенную мексиканской организацией по мониторингу окружающей среды", - объясняет Люк Олд-Томас, аспирант университета Тулейн в США.

Когда Олд-Томас обработал данные методами, используемыми археологами, он увидел то, что упустили другие - огромный древний город, в котором на пике своего развития с 750 по 850 год нашей эры мог проживать от 30 до 50 тысяч человек.

Это больше, чем количество людей, которые живут в регионе сегодня, говорят исследователи.

Олд-Томас и его коллеги назвали город Валериана в честь близлежащей лагуны.

Находка помогает изменить представление о западном мышлении, что тропики были местом, где "цивилизации умирали", говорит профессор Марчелло Кануто, соавтор исследования.

Вместо этого эта часть мира была домом для богатых и сложных культур, объясняет он.

Мы не можем быть уверены, что привело к упадку и окончательному запустению города, но археологи говорят, что изменение климата было основным фактором.

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В Марокко нашли древний город 2 века4 ноября 2023, 03:32 • 233439 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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