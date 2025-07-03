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Акумулятори "в обмін" на життя: глибоководний видобуток металів вбиває жителів океану

Київ • УНН

 • 524 перегляди

Компанія The Metals Company планує видобувати поліметалічні конкреції в зоні Кларіон-Кліппертон Тихого океану. Екологи попереджають про значне скорочення популяцій донних мешканців через видобуток.

Акумулятори "в обмін" на життя: глибоководний видобуток металів вбиває жителів океану

The Metals Company, провідна компанія з глибоководного видобутку корисних копалин, прагне стати першою, хто видобуватиме в міжнародних водах конкреції, що багаті на метали. Компанія вже заплатила австралійському урядовому науковому агентству за доступ до вивчення даних. Але екологи попереджають, що подібні плани становлять загрозу морському життю, передає УНН із посиланням на AFP.

Деталі

Після початку глибоководного видобутку та експлуатації зони Кларіон-Кліппертон у у віддаленому куточку Тихого океана, мешканцям підводного світу загрожує "значне скорочення". Компанія Metals Company, провідна компанія з глибоководного видобутку корисних копалин, готує проект дослідження поліметалічних конкрецій - це порода, яка насичена на метали, що використовуються у виробництві акумуляторів.

Довідка

Великі компанії, що займаються глибоководним видобувом корисних копалин, все ще шукають найкращий спосіб вилучення конкрецій.

The Metals Company вже заплатила австралійському урядовому науковому агентству за вивчення даних, зібраних під час пробного видобутку корисних копалин у віддаленому Тихому океані. 

Metals Company прагне стати першою, хто видобуватиме ці конкреції в міжнародних водах, прагнучи експлуатувати віддалений простір, відомий як зона Кларіон-Кліппертон.

Загроза довікіллю

Але питання про те, як можна керувати видобувною справою і які екологічні наслідки це створить.

Донні мешканці, такі як морські огірки, морські черви, морські зірки та ракоподібні, можуть зіткнутися з "значним скороченням чисельності одразу після видобутку".

- застережують екологи.

Деякі з цих видів частково відновляться протягом року, але фільтратори та інші крихітні організми, що харчуються осадовими породами морського дна, продемонстрували "мінімальне відновлення".

"На морському дні наші дослідження показують, що різні гірничодобувні підприємства мають значний локальний вплив", – сказав вчений Пірс Данстан під час брифінгу.

Нагадаємо

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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