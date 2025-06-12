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Шкода довкіллю України через війну рф сягнула вже 94 млрд доларів

Київ • УНН

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Внаслідок російської агресії екології України завдано збитків на 94 млрд доларів. Тонни шкідливих речовин потрапляють в повітря через щоденні обстріли.

Шкода довкіллю України через війну рф сягнула вже 94 млрд доларів

російська агресія проти України перетворилася на глобальну екологічну загрозу. Щоденні обстріли спричиняють тонни викидів шкідливих речовин у повітря, завдають шкоди природі та загрожують кліматичній стабільності всього континенту. За лише десять днів червня - понад 82 випадки руйнувань, тисячі тонн забруднень і мільйони доларів втрат.

Про це повідомила міністр захисту довкілля Світлана Грінчук під час Конференції ОБСЄ з питань клімату та безпеки, передає УНН.

Деталі

Вона зазначила, що чергова хвиля російської агресії провокує дедалі більші збитки довкіллю, що "мають наслідки для всього континенту".

Лише з 1 червня цього року росія випустила майже 2,5 тисячі повітряних цілей по Україні - шахедів, крилатих і балістичних ракет. Кожна нічна атака росії - це, щонайменше, різке підвищення забруднення повітря. Розрив однієї ракети спричиняє 60 кг викидів

- наголосила міністерка.

Вона пояснила, що за 10 днів обстрілів Одеси понад 344 тонни шкідливих речовин потрапили у повітря.

Ціна такого терору - 26 тис. доларів збитків

- підкреслила Грінчук. 

Своєю чергою одна ніч обстрілів Києва з 9 на 10 червня – "це 1902 тонни викидів або близько 140 тисяч доларів США завданої шкоди".

За словами міністерки, за менш ніж половину червня - пошкодження у Луцьку, пожежа на промисловому об'єкті Львівщини, потрапляння дрона у промисловий об’єкт на Сумщині, пожежа на автобазі та у складських приміщеннях в Тернополі, загоряння багатоквартирних будинків та дитячої залізниці на Харківщині, обстріли психоневрологічної поліклініки та знищене поле пшениці на Херсонщині також далися в знаки.

Грінчук додала, що за десять днів червня зафіксовано понад 82 випадки пошкоджень та руйнувань: згоріли автівки, критична інфраструктура, комерційні та адміністративні будівлі.

З початку повномасштабного вторгнення маємо вже понад 8 тисяч зафіксованих випадків шкоди довкіллю, а сукупні збитки природі внаслідок бойових дій в Україні перевищують 94 млрд доларів США

 - наголосила Грінчук.

І найстрашніше – це те, що, за словами посадовиці, забруднення поширюється далеко за межі України. Ця війна має згубний вплив на кліматичну систему та екосистеми всього континенту. Вона підкреслила, що кожен день війни віддаляє Україну від кліматично нейтрального, "зеленого" майбутнього.

Викиди парникових газів за 3 роки повномасштабного вторгнення уже перевищують 230 мільйонів тонн CO₂, зазначила вона, додавши, що "рік війни в Україні відповідає річним викидам такої країни, як Бельгія".

Використовуються різні види зброї, невідомі у попередніх війнах – кожен боєприпас залишає свій слід. І що довше триває ця війна, що більше ракет і шахедів летить у наші міста, то більшим є слід

 - пояснила Грінчук.

Посадовиця наголосила на важливості єдності навколо питань довкілля аби побудувати спільне "зелене" майбутнє". Раніше УНН писав, що понад 8000 злочинів проти довкілля вчинила росія в Україні своїми атаками під час війни. Сума збитків вже сягнула 85 мільярдів євро. 

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ВійнаПогода та довкілля
Організація з безпеки і співробітництва в Європі
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