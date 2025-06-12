Ущерб окружающей среде Украины из-за войны рф достиг уже 94 млрд долларов

российская агрессия против Украины превратилась в глобальную экологическую угрозу. Ежедневные обстрелы приводят к тоннам выбросов вредных веществ в воздух, наносят вред природе и угрожают климатической стабильности всего континента. Всего за десять дней июня - более 82 случаев разрушений, тысячи тонн загрязнений и миллионы долларов убытков.

Об этом сообщила министр защиты окружающей среды Светлана Гринчук во время Конференции ОБСЕ по вопросам климата и безопасности, передает УНН.

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Она отметила, что очередная волна российской агрессии провоцирует все большие убытки окружающей среде, которые "имеют последствия для всего континента".

Только с 1 июня этого года россия выпустила почти 2,5 тысячи воздушных целей по Украине - шахедов, крылатых и баллистических ракет. Каждая ночная атака россии - это, по меньшей мере, резкое повышение загрязнения воздуха. Разрыв одной ракеты влечет за собой 60 кг выбросов - подчеркнула министерша.

Она пояснила, что за 10 дней обстрелов Одессы более 344 тонн вредных веществ попали в воздух.

Цена такого террора - 26 тыс. долларов убытков - подчеркнула Гринчук.

В свою очередь одна ночь обстрелов Киева с 9 на 10 июня – "это 1902 тонны выбросов или около 140 тысяч долларов США нанесенного ущерба".

По словам министерши, за менее чем половину июня - повреждения в Луцке, пожар на промышленном объекте Львовщины, попадание дрона в промышленный объект на Сумщине, пожар на автобазе и в складских помещениях в Тернополе, возгорание многоквартирных домов и детской железной дороги на Харьковщине, обстрелы психоневрологической поликлиники и уничтоженное поле пшеницы на Херсонщине также дали о себе знать.

Гринчук добавила, что за десять дней июня зафиксировано более 82 случаев повреждений и разрушений: сгорели автомобили, критическая инфраструктура, коммерческие и административные здания.

С начала полномасштабного вторжения имеем уже более 8 тысяч зафиксированных случаев вреда окружающей среде, а совокупные убытки природе в результате боевых действий в Украине превышают 94 млрд долларов США - подчеркнула Гринчук.

И самое страшное – это то, что, по словам чиновницы, загрязнение распространяется далеко за пределы Украины. Эта война оказывает пагубное влияние на климатическую систему и экосистемы всего континента. Она подчеркнула, что каждый день войны отдаляет Украину от климатически нейтрального, "зеленого" будущего.

Выбросы парниковых газов за 3 года полномасштабного вторжения уже превышают 230 миллионов тонн CO₂, отметила она, добавив, что "год войны в Украине соответствует годовым выбросам такой страны, как Бельгия".

Используются разные виды оружия, неизвестные в предыдущих войнах – каждый боеприпас оставляет свой след. И чем дольше длится эта война, чем больше ракет и шахедов летит в наши города, тем больше след - пояснила Гринчук.

Чиновница отметила важность единства вокруг вопросов окружающей среды, чтобы построить общее "зеленое" будущее". Ранее УНН писал, что более 8000 преступлений против окружающей среды совершила россия в Украине своими атаками во время войны. Сумма убытков уже достигла 85 миллиардов евро.