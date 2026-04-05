В миссии Artemis II снова сломался туалет, когда астронавты уже ближе к Луне, чем к Земле

Фото: NASA

Экипаж миссии Artemis II, который уже прошел более половины пути к Луне, снова столкнулся с неисправностью туалета на борту капсулы Orion, однако полет продолжается по плану, об этом сообщает AP со ссылкой на NASA, пишет УНН.

Детали

По данным Associated Press, проблема касается системы отвода жидкости. В NASA подозревают, что причиной мог стать лед, частично заблокировавший трубку. Из-за этого астронавтам приказали использовать резервные пакеты для сбора жидкости. В то же время туалет для твердых отходов остается пригодным к использованию.

Несмотря на техническую неисправность, миссия продолжается. В понедельник четверо астронавтов должны совершить исторический облет Луны и выйти дальше в космос, чем экипаж Apollo 13. По плану, Orion удалится от Земли более чем на 400 тысяч километров, после чего обогнет Луну и начнет обратный путь без посадки и без выхода на лунную орбиту.

Миссия должна установить новый рекорд дальности полета людей

Artemis II – это первый полет людей к Луне за более чем 53 года. В составе экипажа – трое американских астронавтов и один канадец: Рид Вайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хансен. Именно эта миссия должна установить новый рекорд дальности полета человека в космосе, превзойдя показатель Apollo 13.

В NASA заявили, что экипаж подготовлен к подобным сбоям и может справиться с ситуацией. Завершение почти 10-дневной миссии запланировано на 10 апреля, когда капсула должна приводниться в Тихом океане.

