"Уже ближе к Луне, чем к Земле": экипаж Artemis II показал эпические фото из космоса
Киев • УНН
Астронавты NASA впервые с 1972 года покинули околоземную орбиту. Экипаж сделал уникальные фото Земли и приближается к обратной стороне Луны.
NASA сообщает, что астронавты Artemis II на борту космического корабля Orion сейчас прошли более половины пути к Луне, пишет УНН.
Детали
NASA отмечает, что завершен третий день полета, "и экипаж Artemis II теперь ближе к Луне, чем к Земле": "Сейчас мы можем видеть Луну из стыковочного люка. Это великолепное зрелище".
Команда продемонстрировала свои навыки фотографирования и поделилась невероятными фотографиями Земли из своего путешествия, отмечает BBC.
Это первый раз, когда люди покинули околоземную орбиту с 1972 года.
Первая фотография под названием Hello, World имеет мистическое сияние. Это на самом деле сияние атмосферы, когда Земля затмевает Солнце.
Командир миссии, Рид Уайзман, сделал снимки после того, как экипаж завершил последний запуск двигателя. Это вывело космическую капсулу с околоземной орбиты на траекторию движения к Луне.
Это изображение сделано из одного из четырех главных окон космического корабля Orion.
Это фото показывает границу между днем и ночью, известную как терминатор, проходящую через Землю.
По словам специалиста миссии Джереми Хансена, экипаж был "приклеен к окнам", фотографируя.
Artemis II сейчас движется по петле, которая пронесет экипаж вокруг обратной стороны Луны и обратно.
