Как проходит полет Artemis II к Луне

Четыре астронавта миссии Artemis II покинули околоземную орбиту и взяли курс на Луну после успешного запуска главного двигателя капсулы Orion. Об этом сообщило NASA после выполнения маневра трансмиссионного впрыска (TLI), который длился около 5 минут 50 секунд, пишет УНН.

После этого Orion вышел на траекторию полета вокруг обратной стороны Луны с последующим возвращением на Землю. Это первый случай с 1972 года, когда люди отправились за пределы околоземной орбиты в направлении Луны.

После ключевого маневра экипаж вышел на связь с центром управления полетами. Канадский астронавт Джереми Хансен сообщил, что команда хорошо себя чувствует, а командир миссии Рид Уайзман рассказал, что астронавты увидели "впечатляющий пейзаж" Земли от полюса до полюса.

Перед выходом на лунную траекторию Orion почти сутки находился на высокой околоземной орбите. В это время NASA проверяло двигатели, системы навигации и жизнеобеспечения корабля.

В ближайшие дни корабль должен облететь Луну и пройти за ее обратной стороной. После этого Orion использует лунную гравитацию для возвращения на Землю.

В NASA ожидают, что во время полета экипаж сможет увидеть Землю на рекордном расстоянии, а также наблюдать зрелищные космические явления, в частности полное солнечное затмение вблизи Луны.

