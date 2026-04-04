Как проходит полет Artemis II к Луне
Киев • УНН
Экипаж Orion успешно выполнил маневр трансмиссионного впрыска для облета спутника. Это первый полет людей за пределы земной орбиты с 1972 года.
Четыре астронавта миссии Artemis II покинули околоземную орбиту и взяли курс на Луну после успешного запуска главного двигателя капсулы Orion. Об этом сообщило NASA после выполнения маневра трансмиссионного впрыска (TLI), который длился около 5 минут 50 секунд, пишет УНН.
Детали
После этого Orion вышел на траекторию полета вокруг обратной стороны Луны с последующим возвращением на Землю. Это первый случай с 1972 года, когда люди отправились за пределы околоземной орбиты в направлении Луны.
Ситуация на борту
После ключевого маневра экипаж вышел на связь с центром управления полетами. Канадский астронавт Джереми Хансен сообщил, что команда хорошо себя чувствует, а командир миссии Рид Уайзман рассказал, что астронавты увидели "впечатляющий пейзаж" Земли от полюса до полюса.
Перед выходом на лунную траекторию Orion почти сутки находился на высокой околоземной орбите. В это время NASA проверяло двигатели, системы навигации и жизнеобеспечения корабля.
Возвращение на Землю
В ближайшие дни корабль должен облететь Луну и пройти за ее обратной стороной. После этого Orion использует лунную гравитацию для возвращения на Землю.
В NASA ожидают, что во время полета экипаж сможет увидеть Землю на рекордном расстоянии, а также наблюдать зрелищные космические явления, в частности полное солнечное затмение вблизи Луны.
